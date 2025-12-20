警搜北捷嫌張文楊梅老家 扣回手機、電腦和私物「與他成長背景有關」

北捷攻擊事件持續追查，警方今（20）天凌晨前往嫌犯張文位在桃園楊梅的老家進行搜索，警方帶走他曾用過的手機、電腦和部分私人物品，表示相關證物可能與他的成長背景有關；而張文的父母凌晨結束詢問後，離開派出所不發一語。

「張文久未回家」 警陪同張文父母回楊梅住處搜索

檢警徹夜追查張文在北捷攻擊事件的犯案動機，20日凌晨前往他位在桃園市楊梅的老家，展開搜索，北市刑大表示，由於張文長期未返家，屋內屬於他的個人物品不多，但警方仍針對現有物品進行清查蒐證。

搜索過程中，警方帶走三項物品，包括張文曾經使用過的手機、電腦，以及部分私人物品，警方指出，相關證物可能與張文的成長背景有關，目前已帶回進一步分析。

警方強調，所有證物仍在鑑識比對中，將持續釐清張文的犯案動機。而張文的父母20日凌晨完成筆錄後，快步走出派出所，面對媒體詢問全程不發一語，後續將依警方安排，配合調查流程。

