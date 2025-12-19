警搜張嫌住處追動機 卓榮泰下令全國鐵公路、車站高度戒備

台北車站今（19）天下午5點多，一名27歲男子丟擲煙霧彈引發恐慌，隨後更逃到中山商圈隨機砍人，最後畏罪墜樓遭逮送醫，送醫後宣告不治，行政院長卓榮泰晚間受訪提到，兩處犯案為同一名張姓嫌犯，警方已到住處調查動機，他也下令全國鐵公路、車站、航空站加強戒備，中央和地方全面調查。

卓榮泰晚間趕赴台北車站後，隨即到中正一分局坐鎮指揮，他表示今天在台北車站捷運出口、中山站兩地發生蓄意傷害路人的犯罪攻擊，嫌犯經調查確定為同一人，是一名27歲的張姓嫌犯，目前掌握他有通緝、犯罪前科紀錄。

此外，張姓嫌犯除了攜帶煙霧彈、爆裂物外，現場還有焚燒過的汽油彈，他身上還有類似防彈衣、頭戴面具，初判是蓄意丟擲煙霧彈、手持長刀隨機攻擊，後續檢警將從他的相關背景了解，再對外進一步說明。

根據了解，張姓嫌犯逃到中山站後又闖入誠品南西百貨，最後畏罪墜樓呈現OHCA被送往國泰醫院，然而經搶救後，仍在晚間7點42分宣告死亡。

另外，不幸的是，兩處事發地點有三位民眾無呼吸心跳，其中有一位送醫搶救後死亡，還有五位民眾遭受鈍器打擊刀傷，卓榮泰下令衛生福利部統領所有受理急救醫院，全力搶救受傷民眾。

卓榮泰提到，目前台北市警局全力配合檢察官偵辦調查，內政部警政署也啟動支援，此外，他也要求警政署兩項重要要求，第一，全國各地鐵公路、捷運、車站、航空站維持高度戒備；第二，徹夜查出張姓嫌犯犯案動機，也要清查有無其他相關人員，讓民眾安心。

※犯罪行為，請勿模仿

責任編輯／張碧珊

