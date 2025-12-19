警搜張文老家帶走三樣「關鍵物品」 恐攻男父母再北上配合調查

北市刑大搜索張文老家，帶走3樣證物以釐清其犯案動機。（圖／周志龍攝）

台北市19日下午發生恐怖攻擊，27歲通緝犯張文丟擲煙霧彈又砍人，釀成4死5傷悲劇，張文父母19日晚間7時許北上做筆錄，20日凌晨0時許返回楊梅住處，大批警力則守候多時，入內調查後帶著3樣關鍵物品離開，張父張母則再北上配合調查。

據了解，張文平時在台北車站附近租屋，他19日下午帶著疑似自製的煙霧彈，先是到北車丟擲，並砍傷俞男致死，後又到中山站再次丟擲煙霧彈，先後共砍傷7人，他則在圍捕中墜樓喪命，最終釀成4死5傷悲劇。

張文與父母則斷聯多時，張家父母19日晚間7時許先是被載到北市中山警分局中一派出所製作筆錄，20日凌晨0時許返回住處，隨車直接開進社區內，桃園和北市刑警則守候多時，跟著張家父母持搜索票入內調查。

由於張文離家2年多，老家幾乎沒有他生活痕跡，警方搜索後帶走他曾用過的手機、電腦和其曾使用過的物品共3樣證物，將釐清張文的犯案動機，張家父母也再次北上，以配合後續司法流程。

