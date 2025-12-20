警搜索北捷兇嫌張文桃園老家 查扣舊手機、電腦：可能與成長背景有關

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

27歲男子張文昨（19）日在台北捷運台北車站、中山站丟擲煙霧彈、持刀傷人，還闖入百貨，最後墜樓身亡，而案發之後，張的父母也前往台北市配合警方調查，並在詢問結束後，由警方陪同在今（20）日凌晨0點48分回到桃園市楊梅區的住家，而警方也在張文老家進行搜索。

警方前往張文老家進行搜索。（圖／翻攝畫面）

對此，警方也發現了3件可能與張文成長背景有關的物品，包括他曾使用過的舊手機、電腦，以及一件私人物品，警方也表示因為張文很久沒回家，屬於他的東西，跟案件有關的不多，後續還要解鎖手機與電腦進一步調查，而搜索行動到今日凌晨3點左右才結束。

而根據了解，張的父母後續再度由警方陪同北上，警方也透露是因為仍有案情須他們協助釐清，目前也正在詢問張文父母關於他的成長軌跡及相關資訊，追查張文犯案動機。

