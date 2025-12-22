警攔查台南都市傳說「忍者哥」身份曝光 本尊現身：鋤頭製成武士刀道具

記者林昱孜／台南報導

「忍者哥」時常出現在各個場合，算是台南都市傳說。（圖／翻攝自台南大小事臉書）

台北車站、中山站日前爆發張文隨機殺人案，挑起眾人敏感神經，警方加強巡邏防止事件發生；網友直擊台南都市傳說「忍者哥」，21日晚間9時許在海安路上遭警盤查，貼文曝光後引起網友討論。台南市警局第二分局表示，李男身上疑似刀具，經確認為塑膠製品，但為避免爭議，已先將其請離現場。

「忍者哥」時常出現在各個場合，算是台南都市傳說。（圖／翻攝自台南大小事臉書）

忍者造型背後還掛了把武士刀，男子在海安路二段上看表演，在這敏感時刻，遭到警方上前盤查，要求提供證件，以及確認背上掛著的，到底是否為傷人武器。網友直擊後將影片PO上《threads》引發熱議，有人認為警方小題大作，但也有網友力挺，警方在這非常時期，不容許有任何漏網之魚。

廣告 廣告

台南忍者哥現身，自己從18歲就開始cosply，夏天扮藍波、冬天扮忍者。（圖／翻攝畫面）

不少在地網友表示，該名「忍者哥」其實算是台南都市傳說，這樣cosplay忍者造型穿梭在大街小巷，不少人都有碰過，平時見到有人需要幫忙，也都會上前協助。實際找到李男，他說，自己18歲就開始cosplay忍者，夏天則是扮藍波，不少人會找他合照，武士刀只是自己用鋤頭製成的道具。

台南忍者哥現身，自己從18歲就開始cosply，夏天扮藍波、冬天扮忍者。（圖／翻攝畫面）

台南市警局第二分局表示，21日晚間9點執行「2025糖果森林海安聖誕日」維安勤務時，執勤人員見1名忍者裝扮之李姓民眾背著疑似刀具，立即上前盤查，發現其所持有武士刀係塑膠製品，未具殺傷力，但為避免爭議，先勸離現場。

更多三立新聞網報導

鳳山巷弄煙霧瀰漫！高雄男「狂噴滅火器、亂棒砸車」畫面曝光 下場慘了

高雄人行道煙霧瀰漫！他載「40cm開山刀」目擊者嚇瘋 原因全說了

她外帶回家吃晚餐「撈大蟑螂」：快吐了 林聰明沙鍋魚頭460字聲明道歉

亡命左轉！台南21歲騎士「倒地血染路」救護車上OHCA 送醫搶命仍斷魂

