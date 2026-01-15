警攔查轎車違規 一查駕駛詐欺通緝犯還毒駕

社會中心／吳玟誼 黃柏榕 新北市報導

詐欺通緝犯還毒駕！昨天深夜，新北市警方巡邏時，在新莊地區攔查一輛違規轎車，沒想到，一查之下，駕駛遭到通緝，車上還各種毒品，駕駛毒測呈現陽性反應，立刻被依現行犯逮補，但還沒結束，警方還查到，嫌犯有一台很久沒騎的機車裡，竟然還藏著一把槍和20發子彈，可說是罪加一等。

多名員警，前後包抄，將白色轎車攔下。

真的很危險，駕駛沒打方向燈，就變換車道，一查不得了，車上還滿滿毒品。

通緝犯毒駕遭逮！ 警搜車內...發現一把槍。（圖／民視新聞）





安非他命、K他命，各種毒品有夠多，員警立刻對他實施唾液快篩，一測果然是毒駕。

員警繼續查手機，發現男子竟然有槍枝照片，不斷突破心房，嫌犯才乖乖承認在機車裡，好不容易機車找到了，但嫌犯直呼太久沒騎，車廂打不開，員警只好請車行來幫忙。





通緝犯毒駕遭逮！ 警搜車內...發現一把槍。（圖／民視新聞）





萬萬沒想到，一打開，竟然有把還有殺傷力的槍枝，機車行老闆頭一回碰到，也嚇一大跳。14號深夜，警方在新北市新莊巡邏，攔查違規，沒想到，23歲嫌犯藏有毒品、一把槍枝、20發子彈，還毒駕，甚至還是詐欺通緝犯。

通緝犯毒駕違規，還藏有槍毒，罪行一籮筐，好在員警即時抓到，沒釀成更嚴重危害。





