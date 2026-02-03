警攔檢開槍誤殺姪子判無罪 姑姑揚言殺法官判5月

警方邊跑邊朝車連開3槍，卻打中車後座乘客致死。（圖／資料畫面）





4年前，中和警方追緝一輛在街頭狂飆，警方邊跑邊朝車連開3槍，卻打中車後座乘客致死，法院判員警無罪確定，死者姑姑不服，遷怒二審法官，打電話到高院恐嚇，買槍殺審判長，北院依妨害公務，判處婦人5個月刑期，得易科罰金。

員警：「大哥不好意思，你不要擔心，安靜蹲著可不可以啊？救護車來了，已經通知救護車到場了。」

後座一名乘客，被誤擊頭部中彈，失去意識，送醫搶救沒能救回性命。

事發在2022年3月，無照駕駛懸掛偽造車牌，警方發現後要攔停，但駕駛反而以時速100公里速度狂飆逃逸，還連闖12次紅燈，逃避警方追查，最後開槍誤擊後座乘客。

死者家屬提告，員警被依過失致死起訴，一二審員警都獲判無罪，沒想到死者姑姑卻打電話到高院，說自己已找好黑道，買好槍了，要想殺掉審判長。北檢依法起訴死姑姑，台北地院審理後，認定她恐嚇法官，依妨害公務判刑她5個月，得易科罰金15萬元，全案仍可上訴。

