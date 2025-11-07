警攻堅掃蕩應召站 她藏布簾後見警高喊我在睡覺

cnews204251107a11

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

桃園市桃園警分局同安派出所所長謝惟靈接獲情資顯示，以41歲丁姓女子為首的應召集團，選擇隱密性較高的社區公寓設立據點，透過煽情廣告招引客人。桃園警分局表示，謝姓所長立即向分局行政組通報，並共組專案小組進行監控蒐證。昨（6）日循線兵分2路上門攻堅查緝，共查獲應召女子12人與男客6人，除進行裁罰，6名外籍女子也移送專勤隊收容。

桃園警分局表示，專案人員完成蒐證掌握應召據點的運作模式，昨日下午2時30分許，兵分2路同步進行攻堅查緝。員警由第1據點毀損的玻璃門，潛入直衝2樓，應召女子見到員警立即逃往浴室等處躲藏。員警見布幕後藏人，掀開時女子還喊著「我在睡覺」。但仍難逃員警查緝。

但第2據點於大樓內，員警埋伏於據點旁，等屋內人員外出時立即一擁而上，將人員推入屋內查緝。2據點共查獲應召女子12名，其中越南籍女子6人，其中5人為逾期居留者、本國籍女子6人，男客人6人等。

桃園警分局表示，為淨化轄內治安，強力執行靖黃專案，今年度迄今已查獲妨害風化案件39件移送法辦111人。將持續加強掃蕩違法場所，全力確保市民擁有一個健康、安全的生活環境。

