警攻堅民宅詐騙機房 通緝犯驚逃屋頂躲藏

民宅竟然成為詐欺機房，南投水里一處透天民宅竟然成為詐欺機房，嫌犯謊稱解除分期付款詐騙被害人，警方荷槍實彈進行攻堅，先在一樓逮捕其中一名王姓嫌犯，結果還有一人逃到屋頂躲藏，經過警方心戰喊話，最終成功逮捕嫌犯。

警方全副武裝荷槍實彈，把整個防火巷全都塞滿，準備破門攻堅時，嫌犯已經察覺。

警方vs.王姓嫌犯：「手舉高手舉高，來手舉高趕快出來。」警方直接在門口把王姓嫌犯逮捕，接著大陣仗衝進屋內，另一人沒看到，結果衝到頂樓，這名嫌犯竟然躲在鐵皮屋頂上。

警方：「警察不要動，手舉高手舉高。」只見他窩在最角落，看起來相當危險，警方也不敢輕舉妄動，緊急改變戰術，改對他心戰喊話，最終終於說服他，將他上銬。

南投刑事警察大隊偵一隊隊長林松柏：「經向上溯源，係王姓犯嫌以新臺幣2萬元為代價，在南投縣水里竹山等地，架設電信相關設備作為詐騙機房。」

這是在南投水里鄉一處透天民宅竟然藏著詐騙集團機房，透過假冒公務人員，說能解除分期付款，藉此詐騙被害人，民宅內黃姓跟王姓嫌犯為情侶關係，以每個月兩萬為酬勞，讓黃嫌在屋內設置機房，結果被警方逮捕時，赫然發現，他竟然是毒品跟槍砲案件的通緝犯，被判刑19年確定，難怪要逃到屋頂躲藏，最後被警方揪下來，兩個人通通吃上詐欺罪，另外黃姓通緝犯也遭到解送歸案。

