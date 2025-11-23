警攻堅破解暗門 還「打破牆」手鑽洞解鎖

在警方的各個攻堅行動中，最容易暗藏密道、密室或其他夾層空間的，包含特種營業場所、賭場跟黑幫據點，該如何破解，主要還是靠員警辦案經驗，分析嫌犯手法，另外，則是要觀察是否有重新裝潢痕跡，或是隔間多，都會特別留意。

在桃園一間暗藏春色的養生館攻堅行動中，警方面臨的並非簡單的破門、喝斥、逮捕三步驟，而是一場真正的「闖關」過程。第一關通常是當事人拒絕配合，一度鎖門不肯面對；第二關則是店家設置的「門禁」，例如通往樓上的門被鎖起來，阻止警方逐層搜索。面對這種情況，警方甚至直接把牆打穿一個洞，手伸進去開門後繼續追捕嫌犯。最後一關則是要注意有無密室、密道或夾層空間。

除了特種營業場所，黑幫據點也常暗藏玄機。有其他警方在一次行動中，發現地下室竟然隱藏著KTV設施。而賭場則是最容易被突襲的場所之一，常見的手法是建造多道門，其中最常見的是幾乎與牆融為一體的隱形門。警方曾破獲開在頂樓密室的賭場，甚至還有藏在雞排店、娃娃機店內的密室。

一名警方人員表示，破解這些隱藏空間主要靠情資蒐集和偵辦案件的相關經驗。在攻堅賭場時，若看到有很多道門或感覺有重新裝潢過、有許多隔間的跡象，就需特別留意。這些祕密空間的設計目的就是為了躲避警方追蹤或方便落跑。現今許多小宅為了增加收納空間而設計的夾層，也被嫌犯利用來藏匿贓款和贓物。每一次的執法行動都在累積警方的經驗值，讓嫌犯自以為的祕密早已不再是祕密。

