中部中心 ／中部綜合報導

詐團在雲林北港架設跨國詐騙機房，經專案小組蒐證，警方在北港3處民宅攻堅逮人，兩名集團成員為了躲避員警追緝，竟然情急從二樓往一樓跳，反而受傷遭逮。警方調查，一名住在美國紐約的台灣留學生，前後被騙了8萬多美金，折合台幣200多萬。









警攻堅雲林詐團機房 2成員情急跳樓骨折遭逮

兩名詐團成員從二樓跳到一樓 最後骨折受傷全身血 逃不過被逮的命運。（圖／翻攝畫面）





民宅內藏身跨國詐騙機房，霹靂小組強勢攻堅，集團成員想跑根本措手不及，其中兩人竟然從二樓窗戶往一樓跳，一名男子先跳下來，這下好了，趴在地上完全站不起來，接著另外一人也跳下來，努力站起後，雙腳一跛一跛想要離開，但員警追了下來，兩人骨折狼狽落網。民眾說，不曉得民宅內竟然是詐騙機房的據點，目擊過程覺得相當驚險，這個跨國詐騙集團，在雲林北港設立詐騙機房，警方查扣大量機房以及遠端話務設備，一名住在紐約的台灣留學生，前後被騙了8萬美金，折合台幣200多萬。同時，向上追查到兩名系統商，其中一名長期居定居泰國的洪姓男子，今年七月入境返國，立刻遭到拘提

詐騙集團的檢討筆記也曝光。（圖／翻攝畫面）





警方調查，跨國詐騙集團，專騙美國華僑，招募成員，檢討筆記也曝光，寫著有人心態不好，學習成效差，教過的東西一下就忘，客人問問題還會回答錯，導致起疑心掛電話，甚至出現台灣腔語助詞。整起案件，包含詐團成員11人和兩名系統商，一共13人遭到提起公訴，檢方在郭姓系統商住處，查扣現金600多萬以及代步名車，將持續追查是否有更多受害者。

原文出處：警攻堅雲林詐團機房 2成員情急跳樓骨折遭逮

