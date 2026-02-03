警政新血到位！ 三派出所長「聯合布達」履新

警政新動能正式到位，中市警二分局三所新任所長聯合布達啟航新篇章。(圖/記者澄石翻攝)

【警政時報 江雁武/台中報導】臺中市政府警察局第二分局於115年2月3日上午11時，在分局六樓禮堂舉行永興、立人及文正派出所新任所長聯合布達典禮，由分局長鍾承志親自主持並頒發派令，宣告三位新任所長正式履新。典禮邀請多位市議員、里長、區公所代表及警友會、志工、義警、民防等民力到場觀禮，地方仕紳齊聚祝賀，場面隆重溫馨，也展現警民合作的深厚基礎。

本次人事調整，永興派出所由原立人派出所所長何永州接任；立人派出所由第六分局警務員江振堅接掌；文正派出所則由霧峰分局仁化派出所所長林承亞調任。三位新任所長均具備完整歷練與基層實務經驗，歷任多項重要職務，對轄區治安維護、交通管理及為民服務工作皆有豐富經驗，長期表現優異，深獲長官肯定與同仁信賴。

中市警二分局長鍾承志表示，派出所是警政體系最前線單位，也是民眾最直接接觸警察的窗口，肩負治安維護與服務民眾的重要責任。期許三位新任所長到任後，迅速掌握轄區特性與治安脈動，發揮領導統御能力，凝聚團隊向心力，並積極與里鄰長、社區組織及民間力量合作，建立緊密的警民夥伴關係。

鍾承志強調，當前警政工作面對多元挑戰，除傳統治安與交通議題外，詐騙犯罪與社區安全亦為重點工作方向，期盼新任所長帶領團隊持續精進勤務作為，以專業、效率及同理心回應民眾需求，提升服務品質與民眾滿意度。

中市警二分局表示，未來將在新任幹部帶領下，持續秉持「治安平穩、交通順暢、民眾安心」的核心理念，深化社區警政與預防犯罪作為，守護市民生命財產安全，打造更安全、安心且宜居的城市環境。此次聯合布達，不僅是人事調整，更象徵警政能量再升級，為轄區治安與服務注入嶄新動力。

