警政服務進駐新竹通APP 交通事故申請一站式搞定

為進一步提升市民生活便利性，並加速交通事故發生後相關資料申請流程、減少民眾來回奔波時間，新竹市政府今年起，正式將市警局交通隊研發的「交通事故案件申請平台系統」導入新竹通APP，完善智慧交通服務體系，象徵從生活消費到警政服務全面整合。

根據新竹市警察局「交通事故案件便民服務網」統計，自民國113年8月13日至去年12月31日止，約16個月期間，民眾透過網路申請交通事故相關資料的總件數達3萬610件，平均每月約1800至1900件，顯示市民對「線上申辦」服務具有高度依賴與接受度。

進一步分析3萬餘筆申請資料，其中以申請「初步分析研判表」為最大宗，共16,142件，占總申請數約52.7％；其次為「現場圖照片」，計1萬4468件，占比約47.3％。數據顯示，民眾於交通事故發生後，最迫切的需求在於釐清肇事責任，以利保險理賠或法律程序，以及還原事故現場狀況。

市警局長陳源輝指出，隨著新竹通APP下載量與使用率持續攀升，警察局也同步擴充警政數位服務內容，將「交通事故案件申請平台系統」正式納入其中，盼透過整合有效簡化申請程序，提供更便捷的一站式服務。

市警局說明，透過全新整合的新竹通APP，市民只需掃描事故聯單上的QR碼，或直接進入APP點選「申辦服務／警察局交通事故案件申請」，即可申請包括交通事故現場圖、現場照片及初步分析研判表在內的「全般案件（含A1、A2、A3）」相關資料。

待系統完成審核後，民眾即可透過雲端直接下載所需檔案，全程無須親自到場辦理。過去1年半以來，便民服務網已有效分擔大量臨櫃申請人力，隨著服務進一步升級整合至「新竹通APP」，預期將可服務更多市民，讓警政數據應用更即時、更便捷。

