警政監林明佐涉貪臥床聲請停審 法院駁回理由醫生：生命穩定
台中地院密集審理九州博弈案，其中被控貪汙、洩密的前三線二星警政監林明佐（現改名林康承），因惡性脊椎腫瘤住院臥床，主張身體狀況極不佳聲請停止審判；醫院回覆表示林生命現象穩定，但出庭需臥床，中院認定林仍有就審能力，駁回其聲請，可抗告。
台中地檢偵辦九州博弈案，主張總裁陳政谷等人涉洗錢四百三十八億元，包括集團及下幹部徐培菁、時任台中市刑大大隊長林明佐等共犯，涉犯洗錢、貪汙及洩密等罪嫌，全案經密集傳證後，將於六月二十九日起密集辯論，屆時將傳喚林明佐到庭。
林及其辯護人主張，林因罹患惡性脊髓腫瘤，其身體狀況極度不佳，目前仍住院積極治療中，已屬因疾病不能到庭情況，聲請停止審判。台中地院查，林目前在義大醫院治療，法院就林就審能力、身體狀況是否適宜到庭審理函詢醫院，醫院回覆稱，林因腫瘤壓迫神經引起活動不便需長期臥床，可短暫輪椅輔助，目前意識清楚、有理解能力及口語表達能力。
醫院說，林背部有傷口，目前身體狀況可於公開法庭（多人共同在場）到場接受半日以上庭詢，但須臥床接受庭詢，以現況身體評估，尚無恢復之可能。醫院認為，林病情穩定，可出庭接受庭詢，如需出庭接受庭詢，因林無法久坐，法院須提供床位空間、臥床設備，目前庭訊期間尚不需醫療人員隨侍在側，其生命現象穩定、意識清楚。
台中地院審酌，林明佐病情穩定、意識清楚、有理解能力、口語表達能力，應非無法到庭就審及參與法庭活動，況且，林已委任辯護人為其辯護，更足以保障其程序及實體權益，駁回其聲請。
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