警政署今舉辦年度警光獎 82組得獎團隊、個人受獎

警政署今（2）日下午在大禮堂舉行「114年國家警光獎頒獎典禮」，82組得獎團隊及個人並接受公開表揚，另邀請專業表演團體表演及反黑金槍毒詐宣導，活動順利圓滿完成。

個人組打擊詐欺類第1名北市小隊長林書玄。（圖／翻攝畫面）

警政署今年從全國各警察機關薦報88個團體及94位個人績優的事蹟中，甄選出30個績優團體及52位個人績優警察同仁，由內政部劉部長世芳、中華民國警察之友總會理事長蔡明忠及理事葉力誠，與警政署長張榮興，於頒獎典禮中共同頒發精美獎座給獲獎的優秀警察團隊及人員。

團體組偵查犯罪類第1名新北市警局。（圖／翻攝畫面）

其中新北市政府警察局於113年7月至114年6月間，總計檢肅治平對象120人、首惡及成員共749人；查獲各級毒品1700多公斤；偵破電信網路詐欺集團443件、查緝詐欺犯嫌3,969人、查扣不法所得新臺幣10億2598萬餘元，另防制詐欺共計2618件、成功攔阻總金額計21.5億多元，查獲各類槍枝計81枝，榮獲團體組偵查犯罪類第1名。

個人獎項部分，打擊詐欺類第一名為台北市警局小隊長林書玄，破獲全國首例律師結合公股銀行行員等共組詐欺洗錢集團案件，並查扣不法所得逾6000萬元動產及不動產，且因該案促使主管機關稽核銀行裁罰史上最高2200萬元罰鍰，相關銀行亦主動配合修正多項內控缺失，有效抑制詐欺及洗錢犯罪氣焰。

個人組查緝毒品類第一名為保三總隊偵查佐劉哲豪，偵破數起跨國境運輸毒品集團案件，期間共查獲第一級毒品海洛因近 5公斤及第二級毒品安非他命201公斤、第二級毒品大麻膏225公斤、依托咪酯300公斤，涉案嫌犯均由管轄法院裁定羈押，全力達成「溯毒、追人、斷金流」等「斷絕毒三流」之反毒總目標，並獲新聞媒體報章大幅報導。

個人組反黑肅槍類第一名為新竹市警局偵查佐陳冠中，於113年5月21日檢肅新竹風飛砂幫軍師為首等8人犯罪集團，涉嫌非法傾倒廢棄物及恐嚇取財等案；11月查獲妨害自由、槍砲彈藥刀械管制條例及依托咪酯、彩虹菸及毒品咖啡包分裝工廠案；今年4月18日查獲違反槍砲彈藥管制條例及毒品危害防制條例等案，共計查獲槍枝29把。

個人組查緝綜合評量類第1名高雄市警局偵查佐黃柏勳。（圖／翻攝畫面）

個人組查緝綜合類第一名為高雄市警局偵查佐黃伯勳，規劃全國首創「加密貨幣入庫系統」，建構警檢共同監管機制，導入分權管理與金庫技術，杜絕冷錢包監守自盜與保管風險，迄今成功協助兩地檢署查扣逾85筆、總值逾新臺幣8,500 萬元之虛擬資產，並促成法務部全國系統上線。

警政署長張榮興表示，現今犯罪手法複雜多變，因此警政署積極與百工百業攜手合作實施反詐識詐宣導等，全面預防及遏止犯罪，也有賴於全體警察同仁持續精進專業智能及提升案件偵辦技巧，對抗日新月異的各類犯罪型態，打造社會安居樂業的生，並期勉獲獎同仁能更勇於承擔更大挑戰，不畏艱辛打擊犯罪及改善交通等警政工作，贏得國人的肯定與支持。

