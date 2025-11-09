警政署全力維護國人安全與言論自由 防範境外勢力跨國打壓

1762686329522

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】針對中國中央電視臺近日發布有關我國立法委員政治立場及言論之報導，並揚言採取行動一事。警政署表示我國言論自由為人民之基本權利，法律均給予最大限度之保障，俾其實現自我、溝通意見及追求真理，促進各種合理的政治及社會活動之功能，將持續以最嚴謹態度維護國民安全與尊嚴，確保人民不因言論或思想而遭受跨國威脅。

警政署強調，對於涉及境外勢力散布不實訊息、煽動恐懼或干預我國言論環境之行為，定將依法偵辦。同時呼籲國人切勿協助或配合中國官方及其附隨組織進行宣傳、滲透、監控或資料蒐集等行為，以免違反《國家安全法》、《反滲透法》等相關規定而觸法。