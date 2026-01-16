警政署公布 北、高警察局長林炎田和趙瑞華
（中央社記者黃麗芸台北16日電）內政部警政署今天公布，副署長由警政署主任秘書郭士傑陞任，台北市和高雄市政府警察局長分別為林炎田和趙瑞華，刑事局長由保七總隊總隊長邱紹洲陞任，共計異動139人。
由於警政署副署長廖美玲、北市府警察局長李西河及刑事局長周幼偉等多名高階警官昨天屆齡退休，各界關切相關接任人事。
警政署透過新聞稿表示，基於現階段推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，副署長等職缺經參據各適任人選品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤職務歷練等原則通盤檢討後報奉內政部核定，共調整139人，統一於20日交接、到任。
相關人事異動名單如下：
1、警政署主任秘書郭士傑陞任警政署副署長。
2、高雄市政府警察局局長林炎田調任台北市政府警察局局長。
3、警政署航空警察局局長趙瑞華陞任高雄市政府警察局局長。
4、警政署保安警察第七總隊總隊長邱紹洲陞任警政署刑事警察局局長。
5、警政署保安警察第二總隊總隊長林建宏調任警政署航空警察局局長。
6、警政署警政委員黃家琦調任警政署保安警察第二總隊總隊長。
7、警政署督察室主任呂新財調任警政署主任秘書。
8、警政署警政委員王文澤調任警政署督察室主任。
9、警政署保安警察第三總隊總隊長黃永志陞任警政署警政委員。
10、彰化縣警察局局長陳明君陞任警政署警政委員。
11、警政署刑事警察局副局長陳世煌調任彰化縣警察局局長。
12、警政署保安警察第六總隊總隊長周煥興調任警政署保安警察第三總隊總隊長。
13、台南市政府警察局副局長陳炯旭調任警政署保安警察第六總隊總隊長。
14、台南市政府警察局副局長莊勝雄調任警政署保安警察第七總隊總隊長。
15、高雄市政府警察局副局長呂世明調任新北市政府警察局副局長。
16、警政署行政組組長廖材楨調任桃園市政府警察局副局長。
17、高雄市政府警察局副局長林富助調任桃園市政府警察局副局長。
18、台北市政府警察局督察長王旭昌調任台中市政府警察局副局長。
19、苗栗縣警察局局長王森瑒調任台南市政府警察局副局長。
20、台北市政府警察局主任秘書吳耀南調任台南市政府警察局副局長。
21、台南市政府警察局主任秘書洪頂力調任台南市政府警察局副局長。
22、桃園市政府警察局主任秘書侯東輝調任高雄市政府警察局副局長。
23、高雄市政府警察局督察長梁東山調任高雄市政府警察局副局長。
24、台東縣警察局局長蔡燕明調任警政署刑事警察局副局長。
25、嘉義縣警察局局長李權哲調任台北市政府警察局主任秘書。
26、宜蘭縣政府警察局局長劉炯炫調任台北市政府警察局督察長。
27、新竹市警察局局長許頌嘉調任桃園市政府警察局督察長。
28、連江縣警察局局長陳保安調任台南市政府警察局主任秘書。
29、澎湖縣政府警察局局長林温柔調任台南市政府警察局督察長。
30、花蓮縣警察局局長陳百祿調任高雄市政府警察局督察長。
31、台北市政府警察局刑事警察大隊大隊長盧俊宏陞任警政署刑事警察局主任秘書。
32、台南市政府警察局督察長李名昌調任警政署刑事警察局督察長。
33、警政署保防組組長陳源輝調任新竹市警察局局長。
34、警政署公共關係室主任陳金城調任宜蘭縣政府警察局局長。
35、桃園市政府警察局督察長李忠萍調任苗栗縣警察局局長。
36、警政署保安警察第二總隊副總隊長古瑞麟調任嘉義縣警察局局長。
37、警政署保安組組長范織坤調任花蓮縣警察局局長。
38、警政署刑事警察局主任秘書林宏昇調任台東縣警察局局長。
39、警政署資訊室主任林樹國調任澎湖縣政府警察局局長。
40、警政署後勤組組長孫成儒調任連江縣警察局局長。
41、警政署國道公路警察局主任秘書王世芳調任警政署國道公路警察局副局長。
42、警政署台中港務警察總隊總隊長許明耀調任警政署保安警察第二總隊副總隊長。
43、警政署高雄港務警察總隊總隊長朱信憲調任警政署行政組組長。
44、警政署保安組副組長王炳睿調任警政署保安組組長。
45、警政署保安警察第六總隊副總隊長林詮峰調任警政署後勤組組長。
46、警政署保安警察第四總隊副總隊長林沐弘調任警政署保防組組長。
47、警政署專門委員蔡鴻文調任警政署公共關係室主任。
48、警政署保安警察第七總隊督察長張國哲調任警政署資訊室主任。
49、警政署警察廣播電台台長游永中調任警政署台中港務警察總隊總隊長。
50、警政署鐵路警察局副局長廖國政調任警政署高雄港務警察總隊總隊長。
51、警政署保安警察第一總隊副總隊長斯儀仙調任警政署警察廣播電台台長。
52、警政署鐵路警察局主任秘書高鎮文調任警政署鐵路警察局副局長。
53、警政署保安警察第三總隊主任秘書張啟祥調任警政署保安警察第一總隊副總隊長。
54、警政署保安警察第四總隊主任秘書陳家銘調任警政署保安警察第四總隊副總隊長。
55、警政署保安警察第六總隊主任秘書姜祖培調任警政署保安警察第六總隊副總隊長。
56、桃園市政府警察局警政監蔡啟仁調任警政署國道公路警察局主任秘書。
57、警政署警監督察陳松寅調任警政署鐵路警察局主任秘書。
58、台北市政府警察局警政監涂國卿調任警政署保安警察第二總隊主任秘書。
59、警政署警監督察吳銘淵調任警政署保安警察第三總隊主任秘書。
60、台中市政府警察局警政監李建興調任警政署保安警察第四總隊主任秘書。
61、台南市政府警察局警政監葉錫山調任警政署保安警察第五總隊主任秘書。
62、警政署防治組副組長黃南山調任警政署保安警察第六總隊主任秘書。
63、台北市政府警察局警政監吳燕山調任警政署保安警察第七總隊督察長。
64、台北市政府警察局大安分局分局長黃水願陞任警政署保安組副組長。
65、桃園市政府警察局平鎮分局分局長徐坤隆陞任警政署防治組副組長。
66、台北市政府警察局信義分局分局長李憲蒼陞任警政署專門委員。
67、嘉義縣警察局副局長葉志誠陞任警政署警監督察。
68、基隆市警察局副局長陳東成陞任警政署警監督察。
69、台東縣警察局副局長魏仲亨陞任警政署警監督察。
70、警政署保防組科長黃惠生陞任警政署警監督察。
71、警政署保安組科長邱俊誠陞任警政署警監督察。
72、警政署防治組科長朱倉慶陞任警政署警監督察。
73、新北市政府警察局新店分局分局長謝龍富陞任新北市政府警察局警政監。
74、新北市政府警察局保安科科長劉德明陞任新北市政府警察局警政監。
75、桃園市政府警察局楊梅分局分局長張仁傑陞任桃園市政府警察局警政監。
76、台中市政府警察局第五分局分局長劉其賢陞任桃園市政府警察局警政監。
77、台中市政府警察局烏日分局分局長劉雲鵬陞任台中市政府警察局警政監。
78、警政署保安警察第五總隊主任秘書林英仁調任台南市政府警察局警政監。
79、台南市政府警察局第二分局分局長劉怡宗陞任台南市政府警察局警政監。
80、高雄市政府警察局前鎮分局分局長洪榮敏陞任高雄市政府警察局警政監。
81、高雄市政府警察局苓雅分局分局長蔡鴻謀陞任高雄市政府警察局警政監。
82、高雄市政府警察局仁武分局分局長陳膺方陞任高雄市政府警察局警政監。
83、台北市政府警察局中正第二分局分局長劉全原調任台北市政府警察局大安分局分局長。
84、台南市政府警察局第四分局分局長曹儒林調任台北市政府警察局中正第二分局分局長。
85、台北市政府警察局士林分局分局長蕭惠珠調任台北市政府警察局信義分局分局長。
86、台北市政府警察局南港分局分局長許城銘調任台北市政府警察局士林分局分局長。
87、台北市政府警察局文山第一分局分局長洪漢周調任台北市政府警察局南港分局分局長。
88、台中市政府警察局太平分局分局長沈能成調任台北市政府警察局文山第一分局分局長。
89、台北市政府警察局松山分局分局長丁靖調任台北市政府警察局刑事警察大隊大隊長。
90、台北市政府警察局北投分局分局長李紹榆調任台北市政府警察局松山分局分局長。
91、台北市政府警察局文山第二分局分局長陳義宏調任台北市政府警察局北投分局分局長。
92、台北市政府警察局交通警察大隊大隊長陳立祺調任台北市政府警察局文山第二分局分局長。
93、台北市政府警察局保安科科長林建良調任台北市政府警察局交通警察大隊大隊長。
94、台北市政府警察局秘書室主任蕭文碩調任台北市政府警察局保安警察大隊大隊長。
95、新北市政府警察局土城分局分局長陳建龍調任新北市政府警察局新店分局分局長。
96、新北市政府警察局瑞芳分局分局長沈明義調任新北市政府警察局土城分局分局長。
97、新北市政府警察局防治科科長高繼鴻調任新北市政府警察局瑞芳分局分局長。
98、新北市政府警察局淡水分局分局長彭正中調任新北市政府警察局板橋分局分局長。
99、新北市政府警察局交通警察大隊大隊長謝明杰調任新北市政府警察局淡水分局分局長。
100、新北市政府警察局公共關係室主任李仁寧調任新北市政府警察局交通警察大隊大隊長。
101、桃園市政府警察局大園分局分局長吳傳銘調任桃園市政府警察局楊梅分局分局長。
102、高雄市政府警察局湖內分局分局長蘇茂智調任桃園市政府警察局大園分局分局長。
103、桃園市政府警察局交通警察大隊大隊長李維振調任桃園市政府警察局平鎮分局分局長。
104、桃園市政府警察局保安警察大隊大隊長林東星調任桃園市政府警察局交通警察大隊大隊長。
105、桃園市政府警察局公共關係室主任詹枝松調任桃園市政府警察局保安警察大隊大隊長。
106、台中市政府警察局大雅分局分局長劉明興調任台中市政府警察局第五分局分局長。
107、台中市政府警察局和平分局分局長施永昭調任台中市政府警察局大雅分局分局長。
108、警政署刑事警察局偵查第六大隊大隊長賴俊堯調任台中市政府警察局和平分局分局長。
109、台北市政府警察局保安警察大隊大隊長謝博賢調任台中市政府警察局烏日分局分局長。
110、台北市政府警察局督察陳啓明調任台中市政府警察局霧峰分局分局長。
111、台中市政府警察局公共關係室主任李珏民調任台中市政府警察局太平分局分局長。
112、台南市政府警察局佳里分局分局長施衣峯調任台南市政府警察局第二分局分局長。
113、高雄市政府警察局左營分局分局長謝承甫調任台南市政府警察局佳里分局分局長。
114、台南市政府警察局歸仁分局分局長廖水池調任台南市政府警察局第四分局分局長。
115、台南市政府警察局學甲分局分局長巫建德調任台南市政府警察局歸仁分局分局長。
116、警政署刑事警察局偵查第三大隊大隊長林明俊調任台南市政府警察局學甲分局分局長。
117、台南市政府警察局交通警察大隊大隊長黃宗仁調任台南市政府警察局新化分局分局長。
118、台南市政府警察局保安警察大隊大隊長賴銘助調任台南市政府警察局交通警察大隊大隊長。
119、台南市政府警察局行政科科長潘顧天調任台南市政府警察局保安警察大隊大隊長。
120、高雄市政府警察局交通警察大隊大隊長黃元民調任高雄市政府警察局前鎮分局分局長。
121、高雄市政府警察局後勤科科長劉清俊調任高雄市政府警察局交通警察大隊大隊長。
122、高雄市政府警察局鳳山分局分局長林俊賢調任高雄市政府警察局苓雅分局分局長。
123、高雄市政府警察局岡山分局分局長王春生調任高雄市政府警察局鳳山分局分局長。
124、高雄市政府警察局旗山分局分局長王永吉調任高雄市政府警察局岡山分局分局長。
125、警政署航空警察局台北分局分局長王志中調任高雄市政府警察局旗山分局分局長。
126、高雄市政府警察局鼓山分局分局長徐釗斌調任高雄市政府警察局仁武分局分局長。
127、高雄市政府警察局鹽埕分局分局長郭子弘調任高雄市政府警察局鼓山分局分局長。
128、新北市政府警察局訓練科科長高德昌調任高雄市政府警察局鹽埕分局分局長。
129、高雄市政府警察局六龜分局分局長江慶斌調任高雄市政府警察局小港分局分局長。
130、警政署交通組科長謝錫釗調任高雄市政府警察局六龜分局分局長。
131、高雄市政府警察局林園分局分局長李明道調任高雄市政府警察局左營分局分局長。
132、警政署刑事警察局偵查第四大隊大隊長曾順光調任高雄市政府警察局林園分局分局長。
133、高雄市政府警察局犯罪預防科科長李明達調任高雄市政府警察局湖內分局分局長。
134、金門縣警察局副局長汪大宇調任基隆市警察局副局長。
135、台南市政府警察局新化分局分局長蘇有義調任金門縣警察局副局長。
136、澎湖縣政府警察局副局長張益禎調任雲林縣警察局副局長。
137、高雄市政府警察局防治科科長沈建仁調任澎湖縣政府警察局副局長。
138、警政署航空警察局高雄分局分局長陳譽仁調任嘉義縣警察局副局長。
139、高雄市政府警察局小港分局分局長陳楨筌調任台東縣警察局副局長。（編輯：李明宗）1150116
