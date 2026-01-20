警政署公關室主任陳金城 接任宜蘭縣警察局長

原任內政部警政署公共關係室主任的53歲陳金城(右1)接任宜蘭縣警察局長，原縣警察局長劉炯炫(左1)，調任台北市政府警察局督察長，2人合影留念。(記者王峻祺攝)

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕原任內政部警政署公共關係室主任的53歲陳金城，任警職年資32年，今天接任宜蘭縣警察局長，期許未來落實宜蘭治安維護、交通疏導及為民服務等各項警政工作，並回應縣民期待，共同打造安全、宜居的幸福宜蘭。

宜蘭縣警察局2樓大禮堂今早舉行卸、新任局長交接典禮，原縣警察局長劉炯炫，調任台北市政府警察局督察長；新局長為警政署公關室主任陳金城接任，原主責對外溝通、警職形象塑造重要職位，接任局長後將擔負地方治安重任。

陳金城學經歷豐富，中華科技大學健康科技研究所、中央警察大學行政警察學系第64期畢業，曾任台北市政府警察局交通警察大隊副大隊長、中正第二分局副分局長、捷運警察隊隊長、督察室督察、公共關係室主任、南港分局分局長、中山分局分局長、內政部警政署專門委員兼公關室副主任、公關室主任等職務，任警職年資逾30年。

陳金城期許，未來在面對多元且複雜治安環境下，必將秉持「依法行政、廉潔自持、專業服務」的理念，落實治安維護、交通疏導及為民服務等警政工作，同時重視基層警察勤務負荷與身心健康，凝聚團隊向心力，帶領團隊持續精進警政作為。

警政署秘書呂新財指出，陳金城學經歷優異，相信在他領導下，將能強化黑金、槍、毒、詐等查緝工作，維持宜蘭良好治安。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，感謝卸任局長劉炯炫，讓宜蘭的治安滿意度，始終維持在優等水準，期許未來在新局長陳金城的率領下，持續展現警方的高度紀律與專業，以亮眼執法成效，擦亮宜蘭警政的金字招牌。

宜蘭縣議會議長張勝德(左起)、調任台北市政府警察局長督察長劉炯炫、宜蘭縣代理縣長林茂盛、接任宜蘭縣警察局長陳金城等4人，在卸、新任局長典禮上合影。(記者王峻祺攝)

