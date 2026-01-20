警政署刑事警察局局長交接 期許查察賄選科技辦案

記者郭曉蓓／臺北報導

內政部警政署刑事警察局今（20）日在刑事局偵防大樓禮堂舉行卸、新任局長交接典禮，由內政部警政署署長張榮興主持，在各界機關代表與貴賓的見證下，新任局長邱紹洲正式宣誓就職。張榮興致詞時，期許新任局長邱紹洲發揮「刑事魂」，致力科技辦案和查察賄選等工作重點。邱紹洲表示，會戮力維持治安和推動刑事人員福利。

周幼偉已於16日屆齡退休，由警政署保七總隊總隊長邱紹洲接任。刑事局表示，邱紹洲是中央警察大學57期畢業、刑事警察研究所碩士，歷任刑事警察局督察、偵查第九大隊大隊長、桃園市政府警察局刑事警察大隊大隊長、桃園分局分局長、保安警察第三總隊主任秘書、副總隊長、刑事警察局警監三階副局長、新竹市警察局局長、刑事警察局警監二階副局長及保安警察第七總隊總隊長等職務，從事刑事工作逾26年，刑事經歷豐富，具深厚刑事專業素養，熟稔各項刑事偵防工作，且工作積極認真，富有領導、協調能力，深獲各級長官肯定。

張榮興於典禮中肯定退休卸任的周幼偉，任內推動詐防中心法制化、成立「情資研析專責小組」及建置「165打詐儀錶板」等貢獻。張榮興也期勉邱紹洲就任後發揮所長，率領刑事警察局全體同仁，強化升級打詐力道，持續提升偵查技能，精準研析犯罪趨勢，透過國際與兩岸合作打擊跨境犯罪，同時全力執行策劃年底查賄制暴與選舉治安維護工作，再次擦亮刑事警察局招牌，以維護國人生命財產安全。

邱紹洲談及未來的工作重點，邱紹洲談及未來的工作重點，強調今年是選舉年，維持國內治安穩定是首要工作，需查察賄選，讓選舉平和。有關重要治安策略，包含打詐、掃黑、肅槍與緝毒，隨著科技的進步，跟犯罪手法的改變，將會做滾動式修正來因應，同時對刑事人員的待遇跟福利，將會持續推動。在科技應用方面，將導入AI強化偵查。

內政部警政署刑事警察局今日在刑事局偵防大樓禮堂舉行卸、新任局長交接典禮，新任刑事局長邱紹洲交接印信。（圖由刑事局提供）