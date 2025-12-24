記者郭曉蓓／臺北報導

年底假期、跨年元旦活動接續而來，加上近期發生隨機攻擊案件，內政部警政署今（24）日宣布，針對重點節日期間可能發生的各類治安風險，內政部責成警政署成立「重點節日維安事件緊急應變小組」，自即時起至元旦連續假期結束，採取24小時全天候運作機制，統合警政署各相關單位力量，即時指揮、迅速應變，全力確保社會秩序穩定與民眾生命財產安全。

警政署指出，該應變小組以結合勤務指揮中心、保安、保防、刑事、交通、公關、資訊、民管及督察等單位，形成完整且具韌性的指揮體系，一旦發生重大治安事件、暴力犯罪、群聚事故或關鍵基礎設施安全威脅，將立即啟動跨單位協同應處，迅速調度警力與資源，全力控制事態發展。

警政署表示，各單位在強化現場處置的同時，兼顧交通疏導、資訊安全、媒體溝通及輿情澄清，確保對外資訊一致、透明，避免不實訊息影響社會安定；並同步結合民防、義警、義交、守望相助隊等民力資源，擴大社會安全防護網絡。

警政署強調，重點節日期間將秉持「治安不打烊、維安零鬆懈」的原則，持續精進各項應變作為，落實政府「全社會防衛韌性」政策，讓國人安心過節、平安返鄉，警方也將全力守護國家與人民的安全。

警政署成立緊急應變小組，強化重點節日維安工作。（警政署提供）