警政署成立緊急應變小組 強化重點節日維安

（中央社記者黃麗芸台北24日電）台北市19日發生預謀犯案隨機攻擊事件，造成嚴重死傷。警政署今天表示，已成立「重點節日維安事件緊急應變小組」，自即時起至元旦連續假期全天候運作，全力確保社會秩序穩定。

警政署發布新聞稿表示，針對重點節日期間可能發生的各類治安風險，內政部已責成警政署成立「重點節日維安事件緊急應變小組」，自即時起至明年元旦連續假期結束，採24小時全天候運作機制。

警政署說，應變小組結合勤務指揮中心、保安、保防、刑事、交通、公關、資訊、民管及督察等單位，形成完整且具韌性的指揮體系，一旦發生重大治安事件、暴力犯罪、群聚事故或關鍵基礎設施安全威脅，將立即啟動跨單位協同應處，迅速調度警力與資源，全力控制事態發展。

警政署提到，各單位在強化現場處置的同時，兼顧交通疏導、資訊安全、媒體溝通及輿情澄清，確保對外資訊一致、透明，避免不實訊息影響社會安定。另外，也同步結合民防、義警、義交、守望相助隊等民力資源，擴大社會安全防護網絡。

警政署強調，重點節日期間將秉持「治安不打烊、維安零鬆懈」的原則，持續精進各項應變作為，落實政府「全社會防衛韌性」政策，讓國人安心過節、平安返鄉，警方將全力守護國家與人民的安全。（編輯：蕭博文）1141224