警政署推動勤務管理電子化系統上線 簡化申報流程

（中央社記者劉建邦台北2日電）警政署表示，為簡化員警的出退勤及超勤申報流程，推動警勤管理資訊化，並規劃建置值勤台應勤簿冊電子化系統，經試辦、檢討與優化，系統今天正式全面上線。

基層員警過去申請每月超勤加班費時，過程冗長費時，員警須先從紙本勤務分配表找每天超勤勤務項目，並核對出入登記簿實際簽出入資料，按日填寫超勤時數交給承辦人彙整，再整理當月每天勤務分配表、出入登記簿及工作紀錄簿等紙本資料，送分局及警察局審核。

警政署今天發布新聞資料提到，為簡化基層員警出退勤及超勤申報流程，提升勤務管理智慧化及行政效率，積極推動警察機關勤務管理資訊化工作，建置值勤台應勤簿冊電子化系統。

警政署表示，此系統將進行多階段試辦、檢討與優化，並在今天正式全面上線。

警政署新聞資料提到，員警過去在末班勤務，常因案件處理延長未滿1小時，紙本無法併計餘數，但現今運用資訊系統實施超勤加班餘數併計，員警在處理完畢案件後退勤休息，每月月底併計滿1小時超勤時數，可報支超勤加班費，確保員警健康權益。

警政署表示，此系統包含新增勤務分配表、出入登記簿、申領超勤加班費、深夜危勞津貼等功能，並建置督導管理系統，自去年12月完成驗收後，已陸續召開2次全國性會議，除與各警察機關交換意見及確認上線整備情形，更不斷滾動改善效能及優化功能，經執行各重大勤務驗證，系統已能穩定運作。

警政署提到，此系統今天正式全面上線，將是警政勤務管理邁入資訊化的重要里程碑，將持續傾聽第一線員警的聲音，運用人工智能，積極優化及精進勤務管理系統，減輕員警工作負擔，達成科技建警的目標。（編輯：林恕暉）1150102