警政署推勤務管理電子化 全國警察出退勤正式改採線上登錄

警政署智慧勤務管理系統二日全面啟用，全國警察出退勤改採線上登錄，超勤餘數併計保障員警權益。（記者孫曜樟攝）

記者孫曜樟／台北報導

為落實科技建警並確實保障基層員警權益，警政署二日正式宣佈「值勤臺應勤簿冊電子化系統」全面上線。該系統不僅將傳統紙本簿冊作業轉為數位化，更首度導入超勤加班費「餘數併計」功能，解決過去員警加班未滿一小時不予計算的長期弊病。警政署強調，新系統將大幅簡化行政流程，並透過精確的數位管理，確保員警每一分鐘的執勤辛勞都能獲得應有回報。

警政署指出，過去基層員警執行勤務時，常因案件處理或突發狀況延長工時，但舊制規定超勤申報須以「小時」為單位，導致未滿一小時的畸零時間常被迫「犧牲」，引發基層長期詬病「加班時數被消失」。新上線的電子化系統將自動匯入出退勤資料，並實施「餘數併計」機制，員警勤務結束後即可退勤，系統會自動累計當月所有加班餘數，滿一小時即可報支加班費，實質保障員警健康權與勞動權益。

廣告 廣告

該系統一一三年十二月完成驗收後，歷經兩次全國性會議與多階段試辦，針對勤務分配表、出入登記簿、深液危勞津貼申領及督導管理等功能進行壓力測試與優化，目前運作穩定。警政署表示，透過中央統一建置這套系統，各地方警察機關無需再自行編列預算開發或維護，有效減輕財政負擔並節省公帑。

警政署強調，二日系統全面上線僅是智慧勤務管理的開端，未來將持續蒐集第一線使用反饋，並計劃導入人工智慧（AI）技術進一步輔助勤務決策。警政署期盼透過數位轉型，將員警從繁瑣的文書作業中解放，回歸治安與交通維護本業，提升整體警政效能。