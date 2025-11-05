警政署發布桃園重要警職人事調整 11/7交接到任
警政署今(5)日發布中央警察機關修編後續重要警職人事調整案，其中包含桃園市3名重要警職人事異動，將統一於11月7日辦理交接到任。
警政署指出， 為貫徹行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領」與因應詐欺犯罪危害防制條例施行所面臨之後續挑戰及保安警察第二總隊組織擴編，分別規劃刑事警察局任務編組詐欺犯罪防制中心正式法制化及調整保安警察第二總隊部分職務之等階；另為完善警察官職務結構及適度增加警監職務人數，參照現行直轄市及縣市政府警察局編制體例，調高中央警察機關督察長職務等階列警監，與主任秘書相同。
警政署提到，中央警察機關修編及職務等階調整規劃案經報奉行政院及考試院審議通過，內政部今日修正發布相關組織法規，並於11月7日生效。其中警政署刑事警察局增置詐欺犯罪防制中心主任職務，航空、國道公路、鐵路警察局及保安警察第一至第七總隊督察長調高為警監職務，須同步辦理後續重要警職逐級陞遷檢討作業，經參據各適任人選之品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤職務歷練等原則作通盤檢討，調整重要警職人事，包含警政署保安警察第二總隊第一大隊大隊長蘇文元陞任桃園市警察局督察、桃市警局第四序列專員梁仲銘調任市警局督察、警政署高雄港務警察總隊副總隊長廖正成調任桃市警局第四序列專，預計11月7日統一交接到任。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
警追「太子集團」在台組織！查扣11戶豪宅26輛名車 赫見四大超跑
檢調發現，太子集團首腦陳志曾在台灣居住，並出入台灣至少10次以上，太子集團在台公司「台灣太子不動產投資股份有限公司」行事高調，陳志在被美國司法部起訴前，今年還曾來台參加過台灣國際房地產博覽會。美國司法部、財政部資料指出，陳志是中國福建人，入籍柬埔寨後，在柬...CTWANT ・ 5 小時前
小學生自殺通報數 6年飆升10倍
自殺在青少年死因中排行第二，我國110年青少年自殺死亡率為每10萬人4.5人，112年上升至每10萬人7人。教育部校安資料顯示，部分兒少從幼兒園起就有自殺、自傷傾向，國小時比率更高，為此，衛福部心健司明年起將分析自殺身亡兒少指標個案，盼找出癥結點。聯合新聞網 ・ 5 小時前
黃明志凌晨投案在拘留所過夜！5人陪同律師曝他現況
網紅謝侑芯猝逝馬來西亞的案件近期受到各界關注，4日吉隆坡總警長宣布將往刑事法典302條文（謀殺）方向調查，同時要求黃明志再到案說明。不過，黃明志直到5日凌晨1點多才現身警局，還發文表示「我不會逃」，對此，黃明志的律師也陪同前往警局，並曝光他的現況。中時新聞網 ・ 3 小時前
黃明志躲2天投案！雪碧深夜再發聲 曝謝侑芯生前最後對話：起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，大馬警方4日通緝命案中的關鍵人物黃明志。黃明志失聯2天後，今（5）日凌晨現身警局投案。謝侑芯摯友雪碧4日深夜再發聲自清，強調與黃明志只是普通朋友，也曝光謝侑芯生前與她的最後對話。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
王子遭喜鵲娛樂切割！介入婚姻當小王 疑惹怒高層
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導王子（邱勝翊）近期遭范姜彥豐指控介入與粿粿間的婚姻，對此，王子也在第一時間坦承並道歉，昨（4）日深夜更二度發出聲明再...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
台股盤中跌逾700點 台積電跌50元
市場擔憂AI熱潮泡沫化，美股四大指數全數收黑，台股今天開低走低，盤中低點下探27373點，挫逾700點，隨後跌點收斂至500點左右，台積電下跌50元，至1455元。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前
豬瘟衝擊…北部知名魯肉飯「改素肉」苦撐！饕客開箱氣壞：太騙了吧
受非洲豬瘟影響，為了防疫禁宰禁運期間，衝擊豬肉市場，不少販售仰賴豬肉產品的店家，這段期間，幾乎休息或停賣相關食品；未料，近日有網友爆料，新北市三重區某知名魯肉飯，未告知消費者，改以「素肉」替代，直呼被詐騙，貼文也引起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
準鳳凰威力挑戰強颱！「1原因」北轉機率增高 路徑曝光恐直撲台灣
原本在關島附近的熱帶擾動90W，於今（4）日增強為熱帶性低氣壓TD29，中央氣象署預估，可能在今明2天就會生成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專表示，準鳳凰強度不排除可能達到強颱，且在周遭環境及另一波冷高壓影響下，北轉機率增高，極有可能直撲台灣東部。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
射程可達首爾！李習會+美防長訪韓前夕 北韓射多枚火箭彈示威
南韓總統李在明上週末與中國國家主席習近平舉行會談，美國國防部長赫格塞斯隨後赴板門店視察，南韓軍方今日（11/4）透露，北韓曾在上述活動之際向西北部海域分別發射10多枚火箭彈，其射程覆蓋南韓首都首爾，武力示威意味濃厚。太報 ・ 1 天前
閃兵連環爆！劉世芳喊話：出來自首會比較好
閃兵藝人再+1！嘻哈團體「大嘴巴」前團員、金鐘視帝薛仕凌4日赴新北市永和警分局自首。內政部長劉世芳今（５）日呼籲，不管是藝人、明星或是一般人，如果有妨礙兵役治罪條例，甚至是說在體檢的時候做一些大家都沒有辦法接受的，還是出來自首會比較好。中天新聞網 ・ 2 小時前
海鷗颱風重創菲律賓 逾40死、數十萬人流離失所
（中央社宿霧4日綜合外電報導）颱風「海鷗」（Kalmaegi）今天挾帶強風豪雨侵襲菲律賓，在菲國中部地區引發洪患，目前已造成40多人喪命，數十萬人流離失所。中央社 ・ 10 小時前
全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝 最快這天撲台
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提醒，鳳凰颱風即將生成，且模式一致預測高強度發展「巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的強烈颱風以上標準」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
普發一萬一定要登記嗎？可領現金嗎？家人過世可領取嗎？普發現金必看6大QA
普發一萬登記自5日開始，依照身分證字號尾數分流，在指定官網（10000.gov.tw）登記領取，後續11/10起每個人都可以全部開放登記，若明天無法登記的民眾也不用擔心焦慮，可以一直領取到2026年4月30日為止。Yahoo新聞整理最簡單基本的QA，提供網友了解。Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 19 小時前
柬埔寨太子集團在台詐騙洗錢！人資女主管聲押禁見 10員工交保
檢調偵辦柬埔寨太子集團在台涉從事非法詐騙洗錢、博弈案，4日兵分47路發動搜索，拘提包括被美國列入制裁名單2名台籍女子共25名集團幹部、員工到案。4日移送11人至北檢複訊後，天旭國際科技人資女主管辜淑雯聲押禁見。其餘被告分別被以3萬至70萬元交保。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
移居斬紛擾／獨家！被爆分居遠離是非 歐弟舉家移居沖繩
歐漢聲（歐弟）年中被爆和新婚妻子吵到分居，讓身為社區副主委的他感到相當不悅，更不知如何跟鄰居相處；據悉，他今年頻繁飛往日本沖繩看環境，準備全家移民當地。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
國旅衰退「業者呼籲開放陸客來台」Yahoo民調網友看法曝
休假你會選擇國旅或出國？根據觀光署統計，今（2025）年1到9月觀光逆差達805萬人次，今年觀光逆差恐有擴大的趨勢，對此全國商總榮譽理事長、涵碧樓董事長賴正鎰呼籲，政府應開放陸客來台，盡快挽救空洞化危機，Yahoo奇摩也發起網路民調，調查網友們的看法。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 20 小時前
沒有台灣就沒有美國製造！ 黃仁勳在《福斯電視》感謝台積電、鴻海等台廠
即時中心／徐子為報導輝達執行長黃仁勳於台灣時間昨（4）晚間接受美國《福斯新聞》電視台採訪時，他對台積電、鴻海集團富士康、緯創等台灣合作夥伴表示感謝，他說：「因為如果沒有他們的努力，『美國製造』的願景將難以實現。」民視 ・ 4 小時前
足球教頭齊佐維奇場邊「心臟病發」猝逝 場上球員哭倒、比賽宣布中止
歐洲足壇傳出震撼噩耗。塞爾維亞超級聯賽拉尼奇1923（Radnički 1923）隊主教練齊佐維奇（Nenad Lalatović）在本週一帶隊作戰時，於場邊突發心臟病，年僅44歲的生命就此戛然而止，消息傳出後，整個塞爾維亞足球圈陷入哀慟。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
鳳凰颱風生成在即！專家示警恐直撲台灣 強度上看強颱
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（4）日最新觀測指出，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD29持續發展中， […]引新聞 ・ 23 小時前
禁運宰周五解封？卓揆今開會決定
卓榮泰指出，中央應變中心今天中午會決定是否解封，後續會對一級生產鏈的從業人員、後市場豬價穩定、及肉品供應等，做更妥善的規畫；行政院會展開為期一個月的市場管理、肉品穩定的計畫，並每周檢討所有事項，希望未來一個月讓事件安定下來。至於其他問題，就交由檢調調查給社會大眾真相。聯合新聞網 ・ 5 小時前