警政署講習 男警拍女警不雅照被逮

員警竟成偷拍狼！彰化縣警局1名陳姓警員今年10月至新竹縣參加警政署安全駕駛課程，未料竟涉嫌在警政署安排的宿舍內，以手機偷拍女警私密照，被當事人當場抓包後移送法辦。對此，新竹縣警察局證實，全案已依妨害祕密罪嫌移送新竹地檢署偵辦，並擴大調查是否還有其他被害人，以及陳員是否有散布性影像等行為。

據了解，警政署10月31日在新竹縣舉辦安全駕駛課程，該陳姓警員為參加講習人員之一，受訓的男女警員均入住在警政署安排的中國科大新竹校區宿舍。但陳姓警員竟趁四下無人機會，疑似趁女警脫衣時，以手機拍攝女警私密畫面，女警因聽見手機相機快門聲，驚覺有人偷拍後，高聲大叫「有色狼！」，其他受訓警員聞聲趕至，陳姓警員當場遭逮。

廣告 廣告

新竹縣新湖警分局獲報後趕至現場，以現行犯逮捕陳姓警員，並查扣其手機等相關證物，警詢後依妨害祕密罪嫌移送新竹地檢署偵辦。據了解，陳員供稱是臨時起意偷拍，只有拍攝該女警，並無散布不雅影像。

不過，由於參加講習人員眾多，陳姓警員是否還偷拍其他女警，以及是否散布偷拍影像等，新竹縣警方將擴大調查釐清。

但對於這起警員涉及偷拍侵犯女同事隱私的風紀案件，新竹縣警察局雖證實此事，但強調全案已進入偵查階段，基於偵查不公開原則，不便透露詳細案情。

彰化縣警察局長陳明君表示，獲悉此案後，已立即派員會同新竹警方依法查辦，並提供女警心理支持，後續將召開考績會予以檢討，若確定所屬警員違反相關風紀行為，將予嚴懲，絕不寬貸。