警政署通令全國強化勤務 確保公共安全

記者吳典叡／臺北報導

警政署今（20）日指出，鑑於昨（19）日傍晚，在臺北車站捷運站及南西商圈發生犯嫌持刀隨機傷人案，造成多人傷亡，案發後，警政署立即通報全國警察機關確實強化「提高見警率」等防處作為，確保公共安全。

警政署表示，對於此次隨機傷人案，全國警察機關將確實強化「提高見警率、強化聯防機制、快速通報及反應、現場應變處置」等防處作為。其中，「提高見警率」在於大眾運輸系統場站等場所，加強巡邏、重點守望，並與當地警察局（分局），加強協調、通報聯繫、立即應處；合計使用警力1932人次。另外，在「強化聯防機制」方面，針對週末假日期間重大活動及人潮聚集場所，協同相關場所管理單位從業人員及保全人員強化聯防，加強民眾安全維護，發現不法可疑，立即通報應處。

警政署指出，在「快速通報及反應」方面，使得各單位於危安事件，應快速通報反應，迅速調派警力趕赴現場，防止事態擴大。至於「現場應變處置」方面，當接獲案發通報，現場應即實施管制、封鎖、情勢控制、搶救傷亡及逮捕緝兇等作為，確實現場應變處置。

