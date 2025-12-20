警政署通令全國提高見警率

內政部警政署表示，十九日傍晚五時許下班尖峰時刻，於台北車站捷運站M八出口及誠品百貨南京西路商圈，發生張姓犯嫌丟擲煙霧彈及持刀隨機傷人案，造成四人死亡（含犯嫌跳樓身亡）、十一人輕重傷的重大事件後，警政署已通令全國各縣市警察局轉所屬各警察機關，於轄區大眾運輸系統場站等場所，提高見警率，加強巡邏、重點守望，遇突發狀況要立即通報聯繫、立即應處。

此外，六都直轄市警察局、保安警察大隊等，昨日起於火車站出入旅客較多的大站、高鐵各車站、桃園機場捷運、台中捷運、高雄捷運等大眾運輸系統，明顯看見巡邏警力增加，其他縣市警察局於出人旅客較多的火車站、轉運站等大眾運輸車站，也加派警力巡邏，以應變突發情況，維護社會治安。接下來於六都及各縣市將舉辦的跨年晚會，警方也將妥善規劃警力配置，以維護秩序及參加跨年民眾的安全。

警政署表示，針對週末假日期間重大活動及人潮聚集場所，將協同相關場所管理單位從業人員及保全人員強化聯防機制，加強民眾安全維護，如發現不法可疑，立即通報應處。警政署也要求各警察單位於危安事件發生，應快速通報反應，迅速調派警力趕赴現場，防止事態擴大。關於現場應變處置作為，警察機關在接獲案發通報，現場應即實施管制、封鎖、情勢控制、搶救傷亡及逮捕緝兇等作為，確實做好現場應變處置。