警政署長南下慰勉東港警 肯定打詐成效亮眼

警政署長張榮興（左四）南下東港警分局慰勉基層員警，肯定該分局打詐成效亮眼。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

警政署長張榮興十一月二十三日利用假日南下東港警分局慰勉基層員警，肯定該分局近期積極主動查緝詐欺案件的卓越表現；日前東港警分局循著車手手機中的線索辦案，從照片裡鈔票上的銀行員印章戳記追查到潛在被害人，及時阻詐成功，讓民眾免於財損，展現「攻防並進」的反詐決心。

張署長對東港警分局打詐專案期間的亮眼績效表達高度肯定，該分局近期共偵破三個詐欺集團、查獲二十三名嫌犯，其中二十人經檢方聲押獲准，羈押率高達百分之八十六點九六，張榮興期許東港警分局持續落實屏東縣政府警察局「百工百業、跨域協力」策略，展現「屏安護民」的打詐能量。

張署長在與期層慰勉座談中，東港警分局長高志正特別代表全體同仁感謝署長的支持，指出署長考量東港分局轄內旅遊人口、活動量能及治安需求逐漸變繁重，已於一一三年十二月二十四日核定調升為「繁重等級」，大大提振基層士氣。

座談期間張署長巧遇一０六年間在台南市警局永康分局共事的舊部屬、現任東港派出所所長黃奕鳴，兩人敘舊談往事，氣氛溫馨愉快。張署長也一再叮囑同仁執勤時務必注意安全，全力維護治安、重視民眾需求與安全，期盼打造更安心的社區環境。