警政署長喊「要有刑事魂」！邱紹洲今接掌刑事局 首戰查賄打詐

新任刑事局長邱紹洲。李依璇攝

刑事警察局今（20日）上午舉行卸、新任局長交接典禮，由署長張榮興親自主持，新任局長邱紹洲正式上任，面對今年大選及詐欺猖獗情勢，邱紹洲上任即拋出四大工作主軸，強調將率全國刑事同仁全面強化查賄、掃蕩詐騙與科技辦案，並持續爭取刑事人員待遇。

邱紹洲受訪表示，首要任務就是選舉治安，今年是選舉年，維持社會穩定、嚴查賄選，確保選舉平和進行；其次在治安策略上，將持續推動打詐、掃黑、肅槍、緝毒，並因應科技與犯罪手法快速變化，採取滾動式調整；第三則是提升刑事人員福利待遇，已獲部長與署長支持，會持續推動相關加給。

刑事局長邱紹洲。李依璇攝

在科技偵查方面，邱紹洲特別點名AI將成為未來刑事核心工具，不僅犯罪集團會用，警方更要運用AI整合情資、歸納犯罪模式，提升科學辦案效能。

署長張榮興致詞時高度肯定邱紹洲是「有幹勁的刑事幹才」，並提出四大期許，包括嚴禁吃案、加強科技偵查、黑金槍毒炸要向上溯源，以及年底大選務必做好查賄與制暴。他也強調，詐欺仍是當前最大治安問題，刑事局必須讓財損下降、讓人民有感。

刑事局指出，卸任周幼偉已於16日退休，任內完成詐防中心法制化、成立情資研析小組及建置165打詐儀錶板等重要成果。新任局長邱紹洲擁有26年刑事資歷，歷任多項重要刑事與保安警職務，實務經驗完整，被視為接棒打詐與選舉治安的關鍵人選。



