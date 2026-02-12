警政署長張榮興慰勉警廣 打詐治安交通神馬都順利

%E4%B8%80 113 300x200 1

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】春節連假倒數，警政署長張榮興2月12日特地前往警察廣播電臺慰勉同仁辛勞並發送紅包，署長感謝警廣同仁全年無休，在交通疏導及打詐工作盡心盡力，祝福大家在新的一年「馬力全開」，各項工作順遂、收聽率長紅。

張署長指出，過年期間警廣最重要的任務就是交通路況，當多數民眾與家人團聚、安排出遊時，感謝警廣一路陪伴透過廣播守護用路人的安全、即時提供交通路況訊息，這份付出與堅持，是維繫社會安定與交通順暢的重要力量。

臺長斯儀仙表示，警廣是全球唯一由警察經營的廣播團隊，也是全臺唯一24小時LIVE的電臺，我們已經做好萬全準備，和所有警察同仁站在第一線，為全臺灣民眾提供最好最即時的服務。

今年是丙午馬年，警廣同仁紛紛以馬為主題扮裝，特別安排3匹「神馬」助陣拜年帶來驚喜，第一祝福署長領航警政業務「一馬當先」，其次治安交通馬力全開、打詐緝毒「馬到成功」，最後謝謝署長體恤下屬「紅包加碼」，新的一年HORSE連連、神馬都順利！

從2月13日(五)13時起至2月23日(一) 7時，警廣推出「春節特別節目」，依照全國各地區特性，製播北、中、南、東4套節目，24小時不打烊，全天候提供用路人最即時的路況資訊。而為擴大服務範圍，新竹分臺FM94.9及臺南分臺FM94.7頻道也正在試播中，加入服務行列，期盼國人返鄉出遊，都能平安順暢。