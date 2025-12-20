即時中心／徐子為報導



台北捷運與中山商圈昨（19）日發生隨機持刀與丟擲煙霧彈隨機攻擊事件，釀成4死11傷。警政署署長張榮興今表示，目前調查發現，張文是隨機、具計畫性的襲擊民眾，初步清查無共犯。排除是恐攻事件。





北捷台北車站M7出口、誠品南西昨傍晚5時許爆發隨機攻擊事件，27歲的張文四處投擲煙霧彈、縱火，更持長刀砍殺無辜路人，造成3人不幸死亡，他則於行凶後墜樓不治。



為因應該起隨機襲擊案，警政署召開「1219北捷隨機襲擊事件」專案報告，總統賴清德、行政院長卓榮泰、台北市長蔣萬安等人皆出席。



張榮興說明，該案為隨機襲擊民眾，經勘查2處案發地點，在台北捷連連通道發現生存遊戲用品、17顆煙霧彈（2顆未擊發）、15瓶汽油瓶、戰術背心、刀械等物品。



在張文中正區租屋處內，警方發現4把刀械、已燒毀筆電、5桶汽油桶、未發現手機，至於張文租的旅館房間，則發現23瓶汽油瓶 、2個平板電腦有上鎖、同樣未發現手機。



至於凶嫌背景，他未婚，曾擔任志願役，2022年因酒醉遭國軍汰除，今年7月因妨害兵役被通緝。警方查訪發現，張文已2年多未與父母、哥哥聯繫，家人提到，張文自小就對槍械武器深感興趣。



張榮興透露，張文平時都以機車或步行行動，未搭大眾運輸，並證實張文16日以機車了解環境，18日還曾赴南西誠品百貨公司，詢問店員如何到頂樓拍攝耶誕燈飾。



警方發現，張文17日起入住大同區飯店，此旅社離案發地僅50公尺，不過業者對張沒有什麼印象。另外，警已針對張文持有平板筆電進行鑑識解鎖。



警方因此判斷，張文是依計畫執行犯罪，汽油桶及放式汽油彈推車都是透過網路購買，刀械來源仍在追查。他從今年1月起在北市中正區租屋，房東、鄰居都坦言對張文不熟，不過他有正常繳房租。

廣告 廣告

《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：

刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，

處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／警政署長張榮興曝最新案情 張文租屋處發現4刀械「旅館房間23汽油瓶」

更多民視新聞報導

男騎士等紅燈遇襲！家屬悲問「為何年輕人鑄大錯」 卓榮泰回應了

有夠白目！隨機攻擊後網友竟揚言「中山砍人不揪」 身分曝光了

員警緊急衝入誠品內追凶畫面曝光「手還拿著指揮交通棒」

