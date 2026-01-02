警政署長張榮興苗栗慰勉基層 指示年節加強危機事故處理

警政署長張榮興赴苗栗慰勉基層辛勞，並頒發加菜金。（圖：警方提供）

警政署長張榮興今天（2日）前往苗栗縣警局竹南分局慰勞第一線執勤員警，並致贈慰勉金，感謝全體警察人員於臺北市日前發生隨機襲擊事件後，堅守崗位、積極投入大型公共運輸場域及人潮密集公共場所安全維護，也指示農曆春節期節應針對各大廟宇、遊樂區、年貨市集等人潮聚集處所，加強對民眾危機事故處置作為。

警政署長張榮興指示竹南警分局，年節期間做好人潮聚集處安全維護工作。（圖：警方提供）

警政署長張榮興表示，竹南警分局轄下共有竹南火車站、後龍火車站及高鐵苗栗站，都是重要交通運輸節點，尤其春節期間人潮更多，感謝基層警員對維護治安、交通秩序的辛勤付出，也藉此機會頒發加菜金，向日夜為民服務的同仁們表達感謝之意。

署長張榮興也指示，農曆春節期間，應針對各大廟宇、遊樂區、年貨市集等人潮聚集處所，加強對民眾危機事故處置作為宣導，並應與主辦單位聯繫，要求增加協勤人力，共同維護活動會場安全與交通順暢，達成「治安放心，交通順心，民眾安心」目標。（彭清仁報導）