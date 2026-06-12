警政署長親赴慰問受傷埔鹽所長 重申毒駕零容忍、全力捍衛執法尊嚴

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▲埔鹽分駐所所長陳國銘執行毒駕查緝任務時，遭嫌犯駕車衝撞受傷，警政署署長張榮興今日特地親赴陳所長家中探視慰問，表達最深切的敬意與不捨。（圖／彰化縣警察局提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣警察局埔鹽分駐所所長陳國銘、警員趙秉逸於6月4日下午執行查緝任務時，遭施姓嫌犯駕車衝撞。陳所長雖身受重傷，仍強忍劇痛拔槍鳴槍示警，與同仁合力壓制施嫌。警政署署長張榮興對此高度重視，今（12）日特地親赴陳所長家中探視慰問，除關懷其手術後的恢復狀況外，更對其展現英勇無畏的行為，表達最深切的敬意與不捨。張榮興強調，警政署絕對是第一線執勤同仁最堅強的後盾，全力捍衛公權力不容挑戰。

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▲警政署署長張榮興強調，警政署絕對是第一線執勤同仁最堅強的後盾，全力捍衛公權力不容挑戰。（圖／彰化縣警察局提供）

本案施嫌經唾液快篩檢測，體內甲基安非他命及新興毒品「依托咪酯」（俗稱喪屍菸彈）均呈現強烈陽性反應，證實其為毒駕上路。針對彰化地方法院日前裁定施嫌「無保請回」一事，引發社會輿論高度關注。彰化地檢署隨即秉持嚴正執法立場提出抗告，經臺中高分院發回更審，彰化地方法院亦於今（12）日上午10時重新召開羈押庭審理，裁定檢察官聲押獲准。

面對新興毒品氾濫及毒駕行為對社會造成的莫大危害，彰化縣警察局對司法機關能參酌卷證裁定羈押，深表敬意與認同。此舉實為維護社會秩序與保障執法人員安全之必要作為，期盼司法機關能於後續審理過程中，審酌本案犯罪情節重大，從重論處，以彰顯法律懲凶遏惡之決心，有效嚇阻毒駕歪風；此項嚴正執法之作為，不僅能兼顧社會治安防護，更能作為第一線執法員警執勤安全的堅實後盾。