警政署高官黃建榮借人千萬一年要還利息200萬 涉恐嚇取財今遭起訴

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

現任警政署專門委員黃建榮，涉嫌在2023年間，透過一名女性密友將1千萬元轉借給大安區一名餐廳老闆娘，雙方並談妥年利息200萬元，而黃建榮後來因涉及88會館案，他擔心遭調查後，這筆借款恐怕曝光，於是隻身前往餐廳向老闆娘提早催討款項，過程中疑似暗示自己的警職身分，老闆娘擔心生意受到影響，無奈只能提前還款，全案曝光後，黃建榮被依恐嚇取財送辦，台北地檢署全案偵結後，今（4）日依恐嚇取財等罪將黃建榮提起公訴。

檢警調查，黃建榮曾任新北市警局刑大大隊長，後來陞任嘉義市警局長，刑事局副局長等職務，2023年初，黃建榮向李姓建商借款1千萬元，然後再以林姓女密友的名義，轉借給在台北市大安區開餐廳的答姓老闆娘，答女也並簽下本票，雙方並協商，每年光是利息部分，答女就要給付黃建榮200萬元。

孰料黃建榮因身陷88會館風波，遭記過拔官，降調警政署專門委員，此時黃建榮疑似擔心88會館案被全面清查後，他「借款」給答女的事東窗事發，於是隻身前往餐廳，要求答女提前還款，過程中多次表示自己的警職身分，答女擔心黃建榮的權勢恐影響餐廳生意，便簽下新的本票，方便讓黃建榮提前半年拿回借出的本息。

全案曝光後，北檢在今年5月約談搜索黃建榮到案，訊後裁定30萬元交保：台北地檢署全案偵結後，今（4）日依恐嚇取財等罪將黃建榮提起公訴。

警政署表示，黃建榮與友人因投資債務糾紛，涉犯恐嚇罪嫌等案件，經台北檢察署起訴，警政署尊重偵審結果，將視判決結果，從嚴追究相關責任。警政署強調，對員警涉違法違紀，均秉持「警紀警辦、毋枉毋縱」原則，主動調查，依法嚴處，以維警紀。

照片來源：翻攝畫面

