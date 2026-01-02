警政署「勤務管理電子化系統」今上線 保障員警權益

警政署推動警察機關勤務管理資訊化工作，建置「值勤臺應勤簿冊電子化系統」，今（2）日正式全面上線，該系統可簡化員警出退勤及超勤申報流程，保障第一線員警權益並提升效率。

警政署「勤務管理電子化系統」今上線。（圖／翻攝畫面）

警政署指出，「值勤臺應勤簿冊電子化系統」整合多項功能，員警出退勤不再使用紙本簿冊，系統將自動帶入出勤資料，申領超勤加班費及深夜危勞津貼時，也能大幅節省人力及時間成本。

以往員警末班勤務常因案件處理延長未滿1小時，紙本作業無法併計餘數，現今運用資訊系統實施超勤加班餘數併計，員警可於案件處理完畢即退勤休息，每月月底併計滿1小時之超勤時數，即可報支超勤加班費，確保員警健康權益。

警政署進行多階段試辦、檢討與優化，並在今（2）日正式全面上線，系統建置後各地警察機關均無需再編列系統建置及後續維護預算，有效減輕預算負擔並節省公帑。

警政署表示，本系統包括新增勤務分配表、出入登記簿、申領超勤加班費與深夜危勞津貼等功能，以及建置督導管理系統，去年12月完成驗收後陸續召開2次全國性會議交換意見及確認上線整備情形，也持續滾動改善效能及優化功能，經執行各重大勤務驗證下，系統已能穩定運作。

警政署強調，該系統為警政勤務管理邁入資訊化的重要里程碑，未來將持續傾聽第一線員警的聲音，運用人工智能，積極優化及精進勤務管理系統，減輕員警工作負擔，達成科技建警的目標。

