警政署：增加巡邏密度提高見警率 保障國人生命財產安全

針對臺南、苗栗接連發生持刀傷人案，內政部警政署今（4）日指出，肯定第一線員警英勇果斷執法，為避免類似事件再發生，已通令全國警方針對人潮聚集處所增加巡邏密度。

苗栗市鍾姓男子今日在南苗市場持刀滯留，警方到場制止遭連砍2刀，經開槍阻止，鍾男中彈送醫不治；臺南市陳姓男子昨晚則在金華派出所前持刀攻擊路人，造成2人受傷，警方迅速逮人送辦。

警政署表示，針對這兩件傷人案件，第一線員警在案發後英勇果斷執法、即時制止犯罪的作為，給予高度肯定，並對受傷員警表達關懷與慰問。為確保社會安定，已要求各級警察機關強化勤務作為，嚴防模仿效應，落實保障國人生命財產安全。

警政署說，臺南與苗栗員警在面對突發暴力事件時，均展現專業素養、即時採取強勢執法作為，迅速逮捕犯嫌以避免危害擴大，充分展現訓練成效。

警政署強調，警察執法尊嚴不容挑戰，面對暴力違法行為絕不寬貸，另請全體員警執行勤務時，務必確保自身與民眾安全，維護社會治安。

由於年關將近，警政署進一步表示，為避免類似暴力事件再次發生，已通令全國各警察機關針對民生物資採買市場、大眾運輸場站等人潮聚集處所增加巡邏密度，滾動式調整勤務以提高見警率，增加犯罪嚇阻力。

警政署強調，針對近期社會矚目案件，警方均於最短時間內排除危害，展現打擊暴力犯罪決心；未來將持續精進勤務部署，並緊密與衛生、社政等跨部門機關橫向聯繫，深化社會安全網絡協調，確保案件通報、指揮與調度有效進行，建構安全生活環境。

