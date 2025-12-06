警政署：小紅書涉詐事證明確且置之不理 停止解析於法有據

記者吳典叡／臺北報導

「小紅書平臺」遭內政部暫封鎖1年引起熱議，內政部警政署今（6）日指出，該平臺涉詐事證明確、資安檢測嚴重違規，並構成國家安全潛在風險。同時，Meta、TikTok等4大業者，都已依《詐欺犯罪危害防制條例》公告為「納管業者」，僅有小紅書置之不理，已符合詐防條例42條所定「緊急案件」要件，實施「停止解析」於法有據。

內政部警政署表示，依據刑事警察局165專線數據統計，自113年1月至今年11月，受理涉及「小紅書平臺」的詐欺案已達1706件，財損金額達新臺幣2億4768萬餘元，其中1件被害金額也達820萬元，該平臺明顯淪為詐欺犯罪的溫床。

同時，國安局也於今年7月2日發布檢測結果，對於包含小紅書平臺在內的5款中國大陸製APP進行資安抽檢；其中，小紅書平臺在15項檢測指標中「全數違規」，存在「過度蒐集個資」與「權限濫用」等重大資安疑慮。鑑於該平臺涉詐事證明確、資安檢測嚴重違規，除已嚴重侵害民眾權益、擾亂社會秩序，並構成國家安全潛在風險外；另小紅書平臺公司面對我國改善要求更置之不理，完全符合《詐欺犯罪危害防制條例》第42條所定的「緊急案件」要件。為阻斷國人遭詐損害擴大，內政部警政署依法對該平臺網站實施停止解析處置。

內政部警政署說，相較於小紅書平臺拒絕溝通，Meta（Facebook、Instagram、Threads）、TikTok、Google（YouTube）及LINE等4大業者7個平臺，我國使用者不但眾多，4大業者皆已依該條例公告為「納管業者」；除需遵守我國法律，接受政府監管，並於國內設有法律代理人處理相關爭議，採行「強制身分驗證」及「防詐計畫審查」等高強度監理詐騙，與小紅書平臺完全無法聯繫之情況截然不同。

其中，自113年8月至114年11月，經警察機關通報Meta（Facebook、Instagram、Threads）下架詐騙廣告共11萬2054件、Google下架4472件詐騙廣告、LINE共停權9萬2831筆詐騙帳號。此外，據Meta今年7月自行揭露統計，過去2年其在臺共移除430萬則詐騙廣告。

內政部警政署強調，對於所有違規者，政府一視同仁、絕不寬貸，Meta為例，因其「廣告未揭露資訊、管理系統缺失及未限時下架詐騙廣告」等事由，至今年止已連續裁罰其3次，累計罰鍰已達1850萬元。刑事警察局及各相關主管機關亦持續蒐報有無涉詐廣告及貼文，若有違規，即依法處置並裁罰。政府對Meta、Google、TikTok、LINE等納管平臺業者採取「嚴格監理、依法重罰」的治理模式，對小紅書平臺採「停止解析」，是因該平臺拒不配合接受管理，二者處置方式雖異，打擊詐欺目標完全一致。

內政部警政署進一步表示，依據「165打詐儀錶板」統計，今年11月全國每日受理詐騙案452件，財損1億9970萬元；相較去年同期11月有607件、財損4億2253萬餘元，分別大幅下降26%及53%，亦即今年11月較去年11月為人民防制减少高達66.89億元的詐騙財損。政府各項打詐作為，明顯已初步展現良好成效。