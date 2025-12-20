警政署：張嫌曾到誠品問怎到頂樓拍聖誕燈

▲警政署長張榮興指出，嫌犯就是依照計畫做犯罪行為。（圖／記者朱永強攝，2025.12.20）

[NOWnews今日新聞] 台北捷運站昨（19）日傍晚發生隨機砍人事件，嫌犯張文在台北車站、中山商圈丟煙霧彈，還衝向人群隨機砍人，最終墜樓身亡，整起事件造成4死、11傷。警政署長張榮興今（20）日指出，初步調查沒有發現共犯，也確定嫌犯是計畫型犯案，嫌犯特別12月16日開始，就在大同中山區騎機車活動，也曾經到18日到南西誠品詢問，要到頂樓拍攝耶誕燈造景，嫌犯就是依照計畫做犯罪行為。

內政部警政署今天上午舉行「1219北捷隨機襲擊事件」專案報告，包含總統賴清德、台北市長蔣萬安、行政院長卓榮泰等人皆到場。

張榮興在報告結論中指出，清查嫌犯背景，嫌犯是87年次未婚，曾經擔任志願役，但因為酒駕遭汰國軍除，114年7月發部教召未到，目前發部妨礙兵役通緝。也連夜查訪張嫌父母親、哥哥，了解嫌犯跟家裡兩年多沒有聯絡，家人稱，張嫌自幼對槍械武器感興趣，警方也有檢視張嫌父母家中，確實沒有近期生活用品，表示他都沒有回家。

對於外界關注共犯，張榮興說，從昨天晚上連夜調閱相關監錄影系統，發現大多使用機車、步行，沒有跟人聯繫，現場搜索租處、旅館、桃園住家，以及家人，各項狀況，初步沒有發現有共犯。第二，動機，台北市今天10:30有發布嫌犯是有計畫隨機襲擊事件，按照計畫來做，就是要隨機殺人，動機繼續了解中。

張榮興也提到，目前了解到是計畫型，嫌犯特別12月16日開始，就在大同中山區騎機車活動，也曾經到18日到南西誠品詢問，要到頂樓拍攝耶誕燈造景，嫌犯就是依照計畫做犯罪行為。

對於犯罪工具，張榮興說，現在明確查出說是從「網拍平台」取得，其他刀械、防毒面具還在追查中，有關住宿相關，嫌犯租處是從1月1日承租租屋處，房東、鄰居都說沒有異狀、沒有噪音，繳房租正常，且嫌犯12月17日進入大同區旅館，館方對他沒有特別印象，因為旅館距離南西誠品只有50公尺，也是依照計畫實施隨機襲擊事件。

針對數位鑑識，筆電、平板是由刑事局、台北市警局持續鑑識，有關對於嫌犯租處旅館，沒有媒體所稱筆記本、手寫文件。

