警政署：犯嫌計畫性隨機襲擊民眾 將全面深入調查

記者吳典叡／臺北報導

27歲犯嫌張文昨日犯下隨機襲擊事件，警政署今（19）日指出，張文是隨機具計畫性的襲擊民眾，初步清查無共犯。排除是恐攻事件，將全面深入調查包含金流、犯嫌背景等面向進行全面了解，並持續提升見警率等作為。

因應昨日這起隨機襲擊事件，警政署今日召開「1219北捷隨機襲擊事件」專案報告，總統賴清德、行政院長卓榮泰、臺北市長蔣萬安等首長均出席。警政署長張榮興報告時指出，此案為隨機襲擊民眾案，造成多人傷亡，經勘查2處案發地點，在臺北捷運的連通道發現生存遊戲用品、17顆煙霧彈，其中2顆未擊發、15瓶汽油瓶、戰術背心、刀械等物。同時，警方專案小組在犯嫌中正區租屋處內發現4把刀械、已燒毀筆電、5桶汽油桶、未發現手機，至於該處承租旅館房間發現23瓶汽油瓶 、2個平板電腦有上鎖、也未發現手機。

張榮興表示，事件發生後，出現網路恐嚇信，經查發現是從境外貼文，已掌握6個IP，並組專案小組追查。此外，犯嫌未婚，曾任志願役，民國111年因酒醉遭國軍汰除，今年7月因妨害兵役被通緝。另外，經查訪，犯嫌已2年多未與父母及哥哥聯繫，家人提到犯嫌自幼對槍械武器感到興趣，經檢視其父母家中確實未有犯嫌的生活物品，顯示未返家。

張榮興說，犯嫌平時以機車或步行，未搭乘大眾運輸工具，16日在大同區及中山區以機車代步了解環境，18日曾赴百貨公司詢問如何到頂樓拍攝耶誕燈飾。因此，犯嫌是有計畫性襲擊民眾的犯罪行為，至於汽油桶及放置汽油彈的推車都是網購，刀械來源還在追查。犯嫌從今年1月就在中正區租屋，房東鄰居都說對張文不熟，但房租則正常繳納。

張榮興表示，犯嫌從17日入住大同區旅社，業者對犯嫌無太多印象，此旅社離案發地僅50公尺，研判犯嫌是依計畫執行隨機襲擊案。目前警方已針對犯嫌持有平板筆電進行鑑識解鎖。不過，警方在犯嫌租屋處及旅館並未搜出筆記本。同時，將依賴總統指示全面深入調查包含金流、犯嫌背景等面向進行全面了解。