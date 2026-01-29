警政署：積極提供多元諮詢服務 建構健康職場環境

（中央社記者黃麗芸台北29日電）報載警察勤務繁重、壓力大，但基層員警擔心被標記而不想求助關老師。對此，警政署今天說，近年積極推動委外預約諮商和職場不法侵害關懷等機制，逐步獲認同並提升求助意願。

聯合報報導，台中市警察局某分局黃姓偵查佐涉嫌在網路平台發文「開槍盧秀燕」言論，遭台中地檢署起訴，黃父事後發聲明指控黃姓偵查佐是遭分局霸凌、身心崩潰所致，警方稱與事實不符。此案再度引起基層質疑，警察勤務高壓工作型態，警界關老師並未發揮功能。

內政部警政署中午發布新聞稿表示，關老師為心理輔導業務推動人員，擔任關懷服務者、個案管理者、資源連結者角色，並積極結合外部專業心理人力及諮商服務資源，已經穩定有效發揮其角色功能。

同時，警政署近年提高心理輔導預算至每年新台幣500萬元，拓展合作的委外心理機構，也從民國113年的91處擴增至114年的182處。

另外，各警察機關總共聘任246名心理師及精神科醫師，擔任「心理輔導諮詢委員」，提供身心健康諮詢服務，並建置「全國警察心理輔導專線」，透過多元諮商服務管道，協助員警維護心理健康。

警政署表示，為使員警能在無受標籤疑慮下求助專業人員，紓解心理壓力及情緒困擾，於110年起推動「委外預約諮商服務」，員警不用再透過關老師轉介，可自行向各機關合作的諮商機構預約。

根據統計資料顯示，近年員警使用諮商服務已大幅成長，由109年的945人次，提升至114年3903人次，成長逾3倍。其中，114年委外預約諮商使用為2761人次，已高於關老師轉介的1142人次。

警政署說，顯見具專業性及保密性的諮商服務措施，逐步獲得員警認同與信任，有效提升求助意願。

除此之外，警政署也透過優化員工協助方案，整合心理諮商、法律扶助、理財諮詢、健康醫療及托育支持等五大面向，並針對霸凌防治，建立「職場不法侵害關懷機制」，落實嚴謹的保密協定與獨立諮詢空間，破除隱私疑慮，營造正向信賴、尊重互助的組織文化，確保員警能在安全友善的環境中發揮專業。

警政署強調，每名員警都是珍貴的資產，未來將秉持「隱私優先、專業諮商、全面關懷」的原則，持續精進心理輔導體系，並將相關資源全面宣導，成為員警最堅實的後盾，在守護社會治安的同時，也能擁有健康的身心與職場環境。（編輯：蕭博文）1150129