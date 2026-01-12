警政署：維安為警察職責 拒絕侵略是全民共識

內政部警政署表示，針對部分媒體報導國人對於遭受軍事侵略時之抵抗意願，並提及警察單位之軍事任務角色，與事實有所出入，且不符合台灣社會現況，警政署特此鄭重說明如下，以釐清誤解。

中華民國台灣自終止動員戡亂時期、總統直接民選之後，就沒有發動境外戰爭之規劃與構想，因此守護台灣之民主自由體制，為全民共識與目標。國軍與警消海巡單位歷年來無論建軍備戰與治安維護，規劃內容都聚焦於防止境外敵對勢力入侵，並維護社會之持續穩定運作。

近日某媒體報導，嚴重扭曲國人之反侵略意願，將防衛台灣惡意曲解為上戰場，更將專責維護關鍵基礎設施安全工作之警察機關，再度影射為具備軍事任務，警政署表示遺憾，呼籲社會輿論勿隨之起舞。