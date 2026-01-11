警政署：警察不隸屬軍事體系 職責治安與設施安維

（中央社記者黃麗芸台北11日電）媒體報導，針對台海若開戰是否願上戰場進行街訪，有警消稱已做相關布局和訓練。對此，警政署今天表示，警察僅負責社會治安與關鍵基礎設施安全維護工作，呼籲社會輿論勿隨之起舞。

中時新聞網報導，遠見日前針對「如果兩岸發生戰爭，請問你願不願意讓你或你的家人上戰場參戰」進行民調，結果顯示有45.9%很不願意、18%不太願意、15%很願意，10%有點願意、10.9%不知道/拒答。

報導內容提到，高級酸新聞台9日則針對「如果真的發生戰爭，你願意上戰場嗎」進行街訪時，有名警消爆料說，保二已經在做一些訓練，像刺針飛彈，而他們則是往巷弄開始做相關的布局，有做訓練。

內政部警政署下午透過新聞稿表示，針對部分媒體報導國人對於遭受軍事侵略時的抵抗意願，並提及警察單位的軍事任務角色，與事實有所出入，且不符合台灣社會現況，特此鄭重說明，以釐清誤解。

警政署表示，中華民國台灣自終止動員戡亂時期、總統直接民選之後，就沒有發動境外戰爭的規劃與構想，因此守護台灣民主自由體制，為全民共識與目標。

同時，國軍與警消海巡單位歷年來無論建軍備戰與治安維護，規劃內容都聚焦於防止境外敵對勢力入侵，並維護社會的持續穩定運作。

警政署說，關於有媒體報導嚴重扭曲國人的反侵略意願，將防衛台灣惡意曲解為上戰場，更將專責維護關鍵基礎設施安全工作的警察機關，再度影射為具備軍事任務，除表示遺憾，並呼籲社會輿論勿隨之起舞。

警政署表示，所屬保安警察第二總隊的各項勤務，乃依現行法律，執行反滲透、反破壞及反突擊等治安防護工作，目的在於防止不法行為危害重要設施運作，確保社會秩序與公共安全。

除此之外，警察專業戰技訓練、各類警械武器與防護裝備配置，均參考先進民主國家反恐警察標準，與軍事裝備有明顯區隔，任務與用途均不相同。

警政署重申，警察任務定位明確，僅負責社會治安與關鍵基礎設施安全維護工作，不隸屬軍事體系，將持續秉持依法行政、專業分工與公開透明原則，向社會大眾清楚說明警察機關的任務本質，也呼籲媒體報導必須基於事實，勿隨意揣測與曲解。（編輯：李錫璋）1150111