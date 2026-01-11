警政署:警察不隸屬軍事體系

警政署十一日發聲明澄清保二總隊職責，強調警察任務與軍事體系明確區隔。 （記者孫曜樟翻攝）

記者康子仁、孫曜樟∕台北報導

媒體報導，針對台海若開戰是否願意上戰場進行街訪，有警消稱已做相關布局和訓練，將警察單位與軍事任務角色連結。警政署回應，警察僅負責社會治安與關鍵基礎設施安全維護工作，呼籲社會輿論勿隨之起舞。

有媒體報導，遠見日前針對「如果兩岸發生戰爭，請問你願不願意讓你或你的家人上戰場參戰」進行民調，結果顯示有百分之四十五點九很不願意、十八不太願意、十五很願意，十有點願意、十點九不知道/拒答。

廣告 廣告

報導內容提到，高級酸新聞台針對「如果真的發生戰爭，你願意上戰場嗎」進行街訪時，有名警消爆料說，保二已經在做一些訓練，像刺針飛彈，而他們則是往巷弄開始做相關的布局，有做訓練。

警政署於聲明中指出，中華民國自終止動員戡亂時期、總統直接民選後，並無發動境外戰爭之規劃，守護台灣民主自由體制為全民共識。國軍與警消海巡單位之建軍備戰及治安維護規劃，均聚焦於防止境外敵對勢力入侵，並維護社會穩定運作。

警政署說，關於有媒體報導嚴重扭曲國人的反侵略意願，將防衛台灣惡意曲解為上戰場，更將專責維護關鍵基礎設施安全工作的警察機關，再度影射為具備軍事任務，除表示遺憾，並呼籲社會輿論勿隨之起舞。

警政署指出，保二總隊的各項勤務，乃依現行法律，執行反滲透、反破壞及反突擊等治安防護工作，目的在於防止不法行為危害重要設施運作，確保社會秩序與公共安全，與軍事任務性質截然不同。

此外，警察專業戰技訓練、各類警械武器與防護裝備配置，均參考先進民主國家反恐警察標準，與軍事裝備有明顯區隔，任務與用途均不相同。

警政署重申，警察任務定位明確，僅負責社會治安與關鍵基礎設施安全維護工作，不隸屬軍事體系。