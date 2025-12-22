警政署：跨年前137場重大活動 全面提升見警率

（中央社記者黃麗芸台北22日電）台北市日前發生隨機攻擊案，警政署今天說，截至跨年前各地重大活動共137場，已由轄區警局規劃勤務、加強安維，總計使用警民力1萬7295人次，全面提升見警率。

內政部警政署今天發布新聞稿表示，內政部自20日至21日分3梯次，由內政部長劉世芳、警政署長張榮興和全國22縣市政府警察局長召開「加強公共場域及交通運輸系統安全維護」專案會議。

根據新聞稿，會中就如何精進現場處置作為、強化橫向聯繫機制、加強社會安全防護、強化快速打擊部隊功能與提升專業反恐警力，以及加強轄內大型活動或人潮聚集處所安全維護等事項，逐一討論、盤點和檢視。

警政署說，會中要求各機關做好各項安維工作，除嚴密勤務部署，結合義警、義交、社區巡守隊等民力資源及各公共場域、活動主辦單位保全人員，形成多層次社會安全防護網絡，達到報案快、到場快、處置快的即時應處效能。

根據調查，至31日止，包括元旦、各地廟會、慶祝活動，重大活動共計137場，警政署表示，像是台北馬拉松耶誕歡樂跑等，都已由轄區警察局妥適規劃勤務，加強安維部署。

此外，針對使用協勤民力，也依總統賴清德指示加強運用，合計使用警民力共1萬7295人次，含員警1萬1902人次，另包括民防、守望相助隊、保全、義警、義交。

警政署說，希望藉由全面提升見警率，並結合各類民力，以穩定民心，確保大型活動圓滿、安全進行。（編輯：蕭博文）1141222