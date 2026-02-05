警政署：9日起啟動15天春節維安 目標治安平穩

（中央社記者賴于榛台北5日電）春節將至，內政部警政署今天表示9日起將啟動「加強重要節日安全維護工作」至23日止，共15天，除預計在公共場所加強見警率，也會著重維護金融機構安全及取締賭博犯罪，並將加強指揮疏導易壅塞路段，目標達成治安平穩、交通順暢、民眾安心。

農曆春節將至，行政院會今天通過內政部、金管會、海委會等報告的春節整備措施。治安部分，為達成治安平穩、交通順暢、民眾安心3目標，內政部預計在9日晚間10時起至23日24時止實施「115年加強重要節日安全維護工作」，總計15天，第一將要求各警察機關盤點轄內各大眾運輸場站、景點、宮廟及舉辦燈會地點等人潮聚集處所，加強安全維護，增加見警率。

除見警率增加外，警政署副署長郭士傑在院會後記者會補充指出，考量去年台北車站發生1219隨機襲擊事件，總統賴清德、內政部長劉世芳都指示要結合維安反恐的觀念，建構多層次防制策略，藉以有各種層級的警力因應突發重大案件，全面提升第一線員警處理事故能力。

內政部也提到，此次治安維護將以著重維護金融機構安全及取締賭博犯罪為主，交通部分則將針對易壅塞路段（景點），加強指揮疏導以維持交通順暢，減少交通事故發生。

海委會則指出，鑒於今年春節假期海上活動密集，且受冬季海象不穩、中國灰色地帶襲擾及年節走私偷渡風險升高等影響，海巡署也將自13日晚間6時至23日8時，展開為期11天的「春節安全維護工作」，以科技執法為核心，全力守護國安、治安、平安。

至於金融服務穩定整備措施部分，金管會報告談及，將要求金融服務不中斷、資安防護不疏漏、防範詐騙不鬆懈、應變處理不延遲，各金融機構資安長應於連續假期前督導確認各資安監控設備的有效性，且金融業者應於連假結束前進行系統測試，確保上班日系統服務均正常運作。

金管會也說明，為利於對重大事件進行即時的聯繫及處理，金管會已成立應變小組，持續蒐集國內外輿情並因應情勢，及時決策暨採取相關監理措施，並與各金融機構建立聯繫機制。（編輯：張若瑤）1150205