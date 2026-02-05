警政署2/9起啟動15天安全維護工作 結合維安反恐防突發事件

警政署副署長郭士傑說明，安危工作設定治安平穩、交通順暢、民眾安心等3大主軸。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 行政院會今（5日）由各相關部會提報春節期間強化執政措施。內政部長劉世芳表示，鑒於近期發生隨機襲擊案件，以及因應115年農曆春節連續假期將至，警政署將於2月9日22點起至23日24點止，共計15天實施「115年加強重要節日安全維護工作」，由全國各警察機關以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，執行各項勤務。

警政署副署長郭士傑進一步說明，安危工作設定治安平穩、交通順暢、民眾安心等3大主軸。考量去年台北車站發生1219隨機襲擊事件，前兩天在苗栗、台南也發生公共場所傷人事件，所以今年的重點放在治安平穩，公共場所的安全維護，將會在高鐵、台鐵、捷運站等公共運輸場站以及風景區等，都加強見警率。同時，也會加強員警訓練及各種演練，全面提升第一線員警處理事故能力；結合保全跟民力，一起維護各場站的安全。

劉世芳指出，已要求各警察機關盤點轄內各大眾運輸場站、景點、宮廟及舉辦燈會地點等人潮聚集處所，加強安全維護。此外，本次工作延續過往3大主軸，在治安平穩部分，另在交通順暢部分，將針對易壅塞路段（景點），加強指揮疏導以維持交通順暢，減少交通事故發生；在民眾安心部分，將運用協勤民力資源，積極投入與治安、交通有關的服務，並視需要在人潮聚集處所設置機動派出所，即時回應民眾的需求。

