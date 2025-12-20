（圖／本報系資料照）

台北捷運爆發煙霧罐攻擊事件，讓大眾想起鄭捷隨機殺人及東京沙林毒氣案。這起事件要從犯案工具、動機、政府及民眾三方面說起。

煙霧罐通常用於軍隊，當部隊進攻與防衛作戰要遮蔽敵軍視線時通常會拋擲煙霧罐，漢光演習期間也會看到操演部隊拋擲煙霧罐，示意這代表敵軍來襲、敵施放毒氣，接續操演單位演練；不同顏色煙霧罐的施放也會示意不同口徑火炮支援，例如紅色煙霧代表155公厘火炮、紫色煙霧代表81迫擊炮支援等。但這不代表煙霧罐是軍用管制品，民間單位也能買得到。生存作戰玩家偶爾會施放煙霧罐擬真，但更多煙霧罐的用途是求生。煙霧罐被歹徒用於犯罪好比菜刀砍人或燒炭自殺，管制買賣實屬無效。

就動機來看，本次歹徒從容施放煙霧罐且有秩序的左右拋擲煙霧罐，加上配戴面罩、護膝蓋等舉措顯見預謀，所圖目的就是在密閉空間內製造大量煙霧引起民眾恐慌，發生踐踏致傷可能才是歹徒希望的。

警政單位除處理北捷這起攻擊事件外，也需第一時間通知各站保全人員加強警戒，以防止有心人士可能的串聯式攻擊，造成警力疲於應對；後續新聞顯示這次事件為單一事件，勉強算是孤狼式攻擊，但下次若發生北車、板橋、南港等地的同步攻擊呢？又，歹徒所自製的一堆汽油彈放置在北捷機電裝置並縱火呢？種種大眾無法想像的攻擊橋段，其實都應納入北捷與警政單位的後續演練想定。

事發後有些民眾會要求警察上緊發條並增加見警率，實則警用槍械在狹小空間並無法有效運用，加上現階段用槍時機被規定得很嚴格，常常發生家屬控訴用槍執法過當的新聞，警方無奈也只能加緊用槍限制。

鄭捷凶殺案發生後，北捷宣導遇襲時將背包往前背、拿雨傘當作防衛工具等，這是非常好的作法，10年過去後民眾的自我防衛意識似乎又降低了，現在進入大眾交通工具的民眾無論有無座位，進入後一定是先低頭滑手機，對周遭人事物完全無視。政府無法要求每位乘車大眾做到像部隊政戰單位那樣「四清、兩點、五查、三找」，但起碼要先瞄一下逃生出口在哪邊、緊急通話鈕在哪邊。

上述作法群眾或許會覺得緊張兮兮，但把這種行為當作是對自己的要求，或是對出遊家人的承諾或許就會比較輕鬆愉快。還是一句老話：警力有限、民力無窮，打不過就跑，帶著家人朝反方向跑、歹徒交給專業人士處理。（作者為《全球防衛雜誌》採訪主任）