警政高層異動！林炎田傳接任台北市警察局長 劉世芳回應

內政部長劉世芳。（圖／東森新聞）





警政署因應1月中旬多名高階警官屆齡退休，將啟動大規模人事異動。其中肩負中央機關維安與大型群眾運動應處重任的台北市警察局長據傳將由現任高雄市警察局長林炎田接掌。對此內政部長劉世芳今（2日）否認傳聞，回應「沒有！都不是！」

劉世芳否認 警政署：尚未定案

據《自由時報》報導，警政署本月16日將有12名三線二星以上高階警官屆齡退休，其中包含重要的三線三星，如警政署副署長廖美玲、台北市警察局長李西河，以及刑事警察局長周幼偉等。預料新人事將牽動約7至8名縣市警察局長的人事調整。

對於林炎田可能北上接任台北市警察局長的傳聞，內政部長劉世芳今日南下高雄受訪時，簡短回應「沒有！都不是！」，隨後便未再對此議題多作說明。警政署方面則持續表示，目前所有相關人事仍在作業中，尚未最終定案。

林炎田資歷豐富 警界讚精明幹練

林炎田局長資歷豐富，畢業於中央警察大學51期，並取得國立臺北大學犯罪學研究所碩士學位。他的警職生涯從基層做起，歷任台北市派出所所長、警備隊長、刑事組組長，以及嘉義市、台中市、桃園市警察局刑警大隊長等職務。

林炎田亦曾任刑事警察局偵查第四大隊隊長及台北市萬華分局長，行政與刑事警政歷練完整。警界普遍認為他「精明幹練」，備受歷任長官肯定，其在高雄市警局長任內的工作能力亦獲得府會好評。

現任高雄市警察局長林炎田。（圖／高雄市政府警察局）

由於林炎田曾任台北市南昌、敦化派出所所長，並在中山、萬華、信義等轄區擔任刑事組長及萬華分局長，對台北市的治安與交通狀況十分熟悉。因此，警界人士此前認為，若由他接任台北市警察局長，將能迅速無縫接軌，是合適的人選之一。然而，隨著內政部長的公開否認，台北市警察局長的人事布局仍充滿變數，有待警政署進一步公告。

