警政高階人事箭在弦上！刑事局長周幼偉將屆退 馬士元曝任內成果

​警政高階人事案即將出爐，內政部警政署刑事警察局今（14）日下午召開記者會，提前公布去年度第4次「全國同步打詐、掃黑及肅槍行動專案」查緝成果，並在會後舉行「退休茶會」，內政部長劉世芳親自出席，頒授獎章表彰即將屆齡退休的刑事局長周幼偉。刑事局轉述，劉世芳親自頒發內政部二等內政專業獎章，感謝周幼偉長期帶領刑事局在挑戰中求創新，為國家治安構築堅實防線。

警政署副署長廖美玲、台北市政府警察局長李西河、周幼偉等多名警政高層即將屆齡退休，原先警界盛傳將於昨日公布相關人事案，但遲至今日下午仍未出爐。值此之際，刑事局今日下午召開「114年第4次全國同步打詐、掃黑及肅槍行動專案」查緝成果記者會暨慰勉刑事警察局有功人員活動，由內政部政務次長馬士元主持，而後再舉辦退休茶會，由劉世芳親自主持、頒獎，全程逾1個半小時。

廣告 廣告

內政部警政署刑事警察局長周幼偉（右二）即將屆齡退休，內政部長劉世芳（左）、警政署長張榮興（左二）、內政部政務次長馬士元（右一）14日下午出席退休茶會。（鍾秉哲攝）

馬士元於記者會致詞時表示，今日記者會以往都是在農曆春節前，向國人報告打詐、掃黑及肅槍成果，展現警察單位隨時保持待命，及守護民眾安全的成績，因此今日記者會本來要在2月初才開，但周幼偉即將榮退，「所以今天無論如何，一定要在局長榮退之前，把這樣的一個成果、一個成績，讓我們周局長能夠參與到」，也衷心感謝周幼偉上任2年半以來，帶領刑事局對全國治安的貢獻。

馬士元：打詐、掃黑和肅槍已是一體三面

有關此次行動專案成果，馬士元指出，打詐、掃黑和肅槍其實是「一體三面」，因為幫派集團和詐騙集團已合而為一，甚至出現勾結銀行行員及跨境洗錢等，對整體金融秩序、國際相關的犯罪；而對於民眾的財產損失，政府從過去至今都念茲在茲，要斬斷金流、掃蕩幫派、阻斷詐騙，今日刑事局努力的成果，也展現政府保障社會安全的決心。

馬士元提到，經過長期追蹤、縝密分析後，可以發現如今在網路化、高科技化的社會，從網路平台業者、電商平台業者，甚至物流平台業者，都應配合政府追查犯罪集團，搭配警察在第一線擔負追緝、查案，才能讓犯罪率下降，否則單憑警察機關努力、辛苦查緝幫派犯罪，「我想警力再多，我們都吃不消。」因此呼籲所有與治安相關的行業，都要共同努力。

內政部警政署刑事警察局14日下午召開「慰勉視察打詐掃黑肅槍成果」記者會。左起為刑事局副局長蕭欽杰、局長周幼偉、內政部政務次長馬士元、副局長林故廷、副局長陳世煌。（鍾秉哲攝）

馬士元回顧，近期《詐欺犯罪防制條例》再修正已完成，而在周幼偉擔任刑事局長任內，政府打詐也從1.0到1.5，再升級到如今的打詐2.0，法規面已盡可能的完備，但難免有疏漏空間，使得犯罪幾團有機可乘；如今，警政單位已利用科技導向進行追查線索，而周幼偉任內，刑事單位也提出「尋找潛在被害人」的概念，避免更多民眾上當受騙，也執行「淨話專案」打擊許多詐騙集團的工具。

馬士元說，刑事單位相關作為積年累月之下，目前可見從2024年8月到2025年12月，整體詐騙案件上，無論是案件數或財損金額都大幅下降，「這個當然有非常大的一部分，是歸功於我們警察同仁努力的查緝，在此我首先還是再次謝謝我們周局長跟刑事局的團隊，一起完成公私部門協力，這樣的艱鉅任務，未來我們也相信刑事局同仁，還會再接再厲，能夠建構更綿密的社會安全網。」

刑事局：詐騙犯罪轉變，打詐以減害為先

刑事局透過新聞稿說明，此次專案全國警察機關共查獲詐欺集團985團、犯嫌6554人，掃黑查獲180件、犯嫌1049人，並查獲非法槍械224枝，及查扣不法利得82億餘元；記者會場同步展示5件重大案件成果，涵蓋打詐、掃黑與肅槍三大面向，從涉詐平臺、地下匯兌、跨國洗錢到改造槍彈與黑幫組織，均予以重擊，有效斷金流、掃組織、阻詐害，展現政府維護社會治安與金融秩序的決心。

刑事局表示，詐騙犯罪已高度組織化、科技化與跨境化，政府打詐策略也同步轉型，已由過去事後追查，轉為事前預警、即時攔阻與系統性溯源並進，目的不僅在破案，更以「減害」為先；透過全面查找潛在被害人、即時通報金融機構攔阻異常金流，及結合科技與情資分析，精準鎖定詐欺集團核心與詐騙工具，成功降低民眾受害風險。

更多風傳媒報導

