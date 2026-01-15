警政高階人事難喬？北市警察局長屆退無人接棒 馬士元曝原因：麻煩大家稍待

警政高階人事案傳出難產，台北市政府警察局長李西河等人即將屆齡退休前夕，台北市長蔣萬安今（15）日透露，至今尚未收到中央政府通知新的局長人選。對此，內政部政務次長馬士元下午受訪時表示，警官職務需要加總考量多項條件才能派任，高階警官有3人屆齡退休，全國警官整體輪調幅度就較大，「可能還是要麻煩大家稍待，我們在適當的時機，會把整個名單公布出來」。

警政署副署長廖美玲、李西河及警政署刑事警察局長周幼偉即將屆齡退休，原先警界盛傳13日將公布相關人事案，但至今仍未見名單出爐。特殊的是，李西河明日就正式屆齡退休，蔣萬安今日受訪時卻表示，台北市政府目前還沒收到消息，但台北市各項警政業務「不會有空窗」，包括治安、交通等各項警政業務推動，他已要求警察局人員務必堅守崗位。

廣告 廣告

內政部今日下午召開部務會報後記者會，由督導業務包含警政的馬士元主持。有媒體詢問，李西河明日就將退休，但新任人選尚未敲定，由於台北車站及台北捷運中山站外發生的「1219北市隨機襲擊事件」仍歷歷在目，因此台北市治安議題也備受矚目，內政部目前是否已有在探詢人選？人選有無定案？是否會如同先前提出2個人選再圈定？

對此，馬士元回應，近期有3名高階警官退休，因此全國警官輪調上，就必須要通盤考量；各界也清楚，警官職務涉及個人品德操守、專業能力、工作績效、未來潛力、級別倫理及內、外勤經驗等，要將前述條件加總檢視，才能進行派任。因此，在有3名高階警官屆齡退休的情況下，全國警官輪調整體幅度就會較大，而若要進行大幅度調動，內政部要考慮的因素也當然就較多。

「這個部分可能還是要麻煩大家稍待，我們在適當的時機，會把整個名單公布出來。」馬士元說，有關「1219北市隨機襲擊事件」使得外界對首都圈治安關注度較高，內政部也希望台北市警方跟所有警政人員持續要堅守崗位，維護市民跟國人的治安安全。媒體追問，是否會在一個月內公布？馬士元則說，「這個沒辦法回答，我們盡快。」

不過，內政部記者會結束後不久，知情人士傍晚向《風傳媒》透露，蔣萬安稍早已接獲內政部長劉世芳致電，告知將由現任高雄市政府警察局長林炎田接任台北市政府警察局長。



更多風傳媒報導

